Подавшего в отставку президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова депутаты парламента проводили аплодисментами, сообщает телеканал Рен Тв 16 октября.
В этот день он выступил перед депутатами и подвел итоги своей работы на посту президента Киргизии, передает iz.ru «Конечно, были недостатки и недочеты в моей работе. И прошу прощения за них у соотечественников, но моя совесть чиста», — заявил он.
По его мнению, с 6 октября в Киргизии начался новый отсчет времени — эти дни были самым тяжелым периодом для каждого жителя республики.
«Выражалась поддержка в мой адрес, в то же время от меня как от главы государства требовали скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, высказывалась жесткая критика», — сказал он.
По словам Жээнбекова, он приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое поле.
Он поблагодарил за поддержку страны основных партнеров республики, в том числе Россию, и пожелал удачи новым властям Киргизии.
Также на заседании спикер парламента Канат Исаев заявил, что Жээнбеков сохранит привилегии, положенные по статусу бывшего лидера республики, и не покинет страну, его слова приводит агентство 24.kg.
Ранее в этот день сообщалось, что досрочные президентские выборы в Киргизии пройдут до 10 января.
Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об отставке. По Конституции полномочия главы государства переходят к спикеру парламента, однако днем позднее спикер Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента, и все полномочия перешли к главе кабмина Садыру Жапарову.