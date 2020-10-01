Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улицы Бендерской и переулка Тракторный. Водитель автокрана МАЗ проигнорировал запрещающие световой и звуковой сигналы светофора, выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с движущимся мотовозом МПТ-4.
В ДТП пострадал водитель МАЗа, его на скорой увезли в больницу, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Серьёзные механические повреждения у автомобиля и железнодорожного мотовоза. Для их эвакуации привлечена спецтехника. Из-за ДТП на объездной дороге образовалась пробка.
Сотрудники ГАИ проводят разбирательство. mvdpmr.org