С 9 по 15 октября на территории республики зарегистрировано 207 заявлений и сообщений о преступлениях. По 159 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано одно убийство (лицо установлено), 46 краж (23 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 11 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по всем фактам), одно преступление в сфере экономики (лицо установлено), пишет пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано девять госдолжников и один неплательщик алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1467 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления восемь водителей, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь, Григориопольского и Рыбницкого районов выявлено по два таких водителя, г. Бендеры и Дубоссарского района – по одному.
С 9 по 15 октября на территории республики зарегистрировано четыре пожара. Погибло два человека в г. Бендеры (причина – неосторожность при курении). Раненых нет. Зарегистрировано по одному пожару в городах Тирасполь, Бендеры, на территории Слободзейского (с. Чобручи) и Дубоссарского (с. Дойбаны-2) районов. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 19 административных протоколов. mvdpmr.org