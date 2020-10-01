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В России 31 декабря станет выходным днём

В России 31 декабря станет выходным днём

Правительство РФ сделало нерабочим днём 31 декабря 2021 года. Этот день выпадет на пятницу. Постановление о переносе выходных дней подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно, — говорится в документе

Также перенос выходных дней коснётся Дня защитника Отечества: нерабочую субботу 20 февраля перенесут на понедельник 22 февраля, чтобы вышло три выходных подряд: с 21-го по 23-е, передает life.ru

В итоге в 2021 году россиян ждёт семь праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

При этом ранее в Минтруде поспешили расстроить работающих россиян: в 2020 году сделать последний день декабря выходным невозможно, так как это не соответствует Трудовому кодексу РФ.
life.ru
  • Вчера, 20:06
  • DTV
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