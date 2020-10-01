Турция выступила в поддержку вступления Украины в НАТО. Также ведутся переговоры о свободной торговле между Турцией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление по итогам встречи в Стамбуле. Текст заявления опубликован на сайте президента Украины в пятницу, 16 октября.
Турция подтвердила свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и приветствовала сотрудничество в рамках Крымской платформы, а также усилия по деоккупации АР Крым и Севастополя и восстановлению контроля над ОРДЛО, сообщает korrespondent.net.
Страны намерены сотрудничать для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, а также улучшения условий жизни внутренних переселенцев, среди которых есть и крымские татары.
"Турецкая Республика поддерживает перспективу членства Украины в Североатлантическом альянсе и приветствует признание Украины как партнера с расширенными возможностями. Турецкая Республика продолжит содействовать Украине в достижении критериев членства в Альянсе, а также совместимости Вооруженных сил и НАТО, в том числе путем проведения соответствующих совместных военных учений. Отмечаем важность объединения усилий для укрепления мира, безопасности и стабильности в Черноморском регионе в рамках региональных механизмов и НАТО", - сказано в заявлении.
Также было решено создать новый формат украинского-турецкого диалога по вопросам безопасности - ежегодные встречи министров иностранных дел и министров обороны по формуле "два плюс два".
"Отмечаем важность скорейшего завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой. Подчеркиваем необходимость активизации сотрудничества в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Будем продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа Большое строительство в Украине", - решили президенты.
Напомним, что сегодня Зеленский нанес официальный визит в Турцию. Президент Украины начал свой визит в Турцию со встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем. Затем в Стамбуле в закрытом формате прошла встреча Зеленского и Эрдогана. korrespondent.net