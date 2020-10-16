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Обновлен список стран, которые ввели ограничения на въезд для граждан Молдовы

Обновлен список стран, которые ввели ограничения на въезд для граждан Молдовы

Число людей, инфицированных COVID-19 в Республике Молдова, увеличивается день ото дня.

Многие европейские страны ввели ограничения на въезд для граждан Молдовы или строгий 14-дневный карантин, передает point.md ссылаясь на stiri.md

В этом контексте Министерство иностранных дел Кишинева информирует граждан, желающих путешествовать с молдавским паспортом, о ряде ограничений, установленных странами Европы и всего мира.

Обновленный документ был опубликован 16 октября. С ним можно ознакомиться по ссылке scribd.com

МИДЕИ заявляет, что данные будут изменены, если власти иностранных государств примут другие решения.

Напоминаем, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции создало Информационный центр, с которым можно связаться по телефону: 0 80 090 990 - (бесплатно со стационарного телефона в любом населенном пункте Республики Молдова) или из-за границы по телефону: +373 22 788 722.

Операторы работают с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (время Республики Молдова). Можно отправить сообщение по электронной почте на адрес call.center@mfa.gov.md.

point.md
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