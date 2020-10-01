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Правительство ведет переговоры с иностранной клиникой об открытии в ПМР центра по лечению пациентов с острым коронарным синдромом

Правительство ведет переговоры с иностранной клиникой об открытии в ПМР центра по лечению пациентов с острым коронарным синдромом

В Правительство и министерство здравоохранения пришло предложение от иностранной клиники об открытии в нашей республике центра по лечению пациентов с острым коронарным синдромом. Переговоры между сторонами – в активной фазе.

Напомним, с середины 2019-го по инициативе Премьер-министра была запущена программа по оказанию гражданам срочной кардиологической помощи за пределами государства. За время ее действия удалось спасти жизни 452 приднестровцев (176 чел. – два года назад и 276 чел. – за 9 месяцев этого года), заявила глава минздрава Кристина Албул.

«По итогам этого года планируется около 350 пациентов, пролеченных и спасенных за пределами ПМР по линии острого коронарного синдрома. Речь идет о стентировании сосудов – крайне важной процедуре, которая спасает жизнь человека и уберегает его от смерти либо инвалидности. Тем не менее, нам нужно прилагать все усилия, чтобы максимум медицинской помощи оказывался на нашей территории. В этой связи Правительство ведет активные переговоры с иностранными клиниками об открытии в следующем году в ПМР соответствующих медцентров, которые будут оказывать услуги в том числе и в области кардиологии», – обозначил Александр Мартынов.

Также Кристина Албул рассказала об итогах проекта по протезированию хрусталика. Эту услугу приднестровцы получают в зарубежных клиниках. За 2019 год были прооперированы 114 пациентов, за три квартала 2020-го – 120 пациентов, сообщает Правительственная пресс-служба.

В планах на будущий год – продолжить направлять за границу граждан, нуждающихся в отсутствующей у нас высокотехнологичной помощи и ввести новую услугу «экстракорпоральное оплодотворение». В Приднестровье ЭКО для семей, которые не могут стать родителями по медицинским показаниям, не проводят.

«Мы внесли это как предложение в республиканский бюджет на 2021 год. Там предусмотрено 1,5 млн руб. Таким образом, мы сможем помочь как минимум 25 семьям, то есть дать им шанс на то, чтобы обрести малыша», – пояснила министр здравоохранения.

«Крайне важно обеспечивать наших граждан возможностью получить медицинскую помощь как на территории ПМР, так и за ее пределами. Мы подходим к решению этого вопроса исходя из имеющихся возможностей. Ту помощь, которую мы можем оказывать, мы оказываем здесь в Приднестровье. А помощь, которая является высокотехнологичной, оказываем за пределами нашей республики, оплачивая расходы из госбюджета», – отметил Премьер.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 10:25
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