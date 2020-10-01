В Приднестровье, менее половины процента составила инфляция за девять месяцев 2020 года. Наибольшая доля инфляционного процесса пришлась на повышение тарифов на услуги, которые за отчетный период текущего года подорожали почти на два процента. Продовольственные товары – едва подорожали, а стоимость непродовольственных товаров – незначительно снизилась.
Индексы потребительских цен в сентябре 2020 года, исходя из отчетности
Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики, составили:
В республике основной вклад в сентябрьскую инфляцию внесло повышение цен на продовольственные товары. В то же время, темпы роста цен по данной группе были значительно ниже прошлогоднего уровня – на 1,6%. В разрезе номенклатурных групп удорожание в большей степени затронуло плодоовощную продукцию.