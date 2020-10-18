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ФК "Шериф" второй раз в этом сезоне обыграл "Милсами"

ФК "Шериф" второй раз в этом сезоне обыграл "Милсами"

"Шериф" уверенно держит планку. После 13 матчей у тираспольской команды - максимальный результат, при этом она ни разу не потерпела поражение, ни в одном поединке из "чертовой дюжины".

ФК "Шериф" второй раз в этом сезоне обыграл "Милсами", причем с таким же счетом 1:0. На этот раз победный гол на 49-й минуте забил нападающий из Ганы - Ричард Гадзе. С 79-й минуты, после удаления защитника Омара Гайе, у"Милсами" на поле осталось десять игроков.

У "Шерифа" на 10 очков больше, чем у занявшего второе место "Петрокуба", который в воскресенье сыграет в Кишиневе с "Дачией-Буюкань". "Милсами" и "Сфынтул Георге" делят 3-е и 4-е места, набрав 27 очков.


sputnik.md
  • Сегодня, 10:13
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