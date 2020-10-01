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Рабочая дискуссия в рамках заседания Оперштаба

Рабочая дискуссия в рамках заседания Оперштаба

На заседании Оперштаба при Президенте Вадим Красносельский отметил, что среднесуточный уровень заболеваемости в республике на минувшей неделе составил 84 случая. Этот показатель достаточно стабилен. При его сохранении и существующей эффективности лечения пациентов COVID-госпиталей Минздрав справится с нагрузкой. Если же среднесуточная заболеваемость и (или) продолжительность нахождения инфицированных граждан в стационарах возрастут, то количество койко-мест придется увеличивать.

Штабом готовятся резервы. Среди потенциальных площадок для размещения госпиталей II уровня – оздоровительный лагерь «Днестровские зори» (Меренешты) и профилакторий «Солнечный» (Днестровск). При этом Глава государства отметил, что в непосредственно инфекционные центры можно будет частично перепрофилировать госпитали I и III уровней. Такая возможность появится после того, как удастся сократить срок ожидания результатов исследования проб биоматериала граждан, подозреваемых в инфицировании либо готовящихся к выписке. На сегодняшний день загруженность лабораторий настолько велика, что ждать приходится по несколько суток. Только за четыре дня, прошедшие с предыдущего заседания Оперштаба, в работу было направлено 2562 анализа. Всего за время пандемии в лабораторных условиях исследовано 50232 пробы. Президент поручил руководству Минздрава подготовить дополнительные кадры для работы в ПЦР-лабораториях. В тираспольской сейчас заняты специалисты МВД (это связано со вспышкой коронавируса среди сотрудников СПИД-лаборатории), рыбницкая из-за дефицита кадров работает в одну смену (при наличии персонала смен могло быть три). Уменьшить нагрузку – не только на коронавирусные лаборатории, но и на государство в целом, так как нахождение граждан в условиях больничных стационаров оплачивается из бюджета страны – призван запуск новой системы экспресс-тестирования.

В течение недели ожидается поставка 15 анализаторов и расходных материалов к ним. Оборудование, позволяющее в течение 15 минут с достаточно высокой точностью определить наличие вируса в организме тестируемого, доставят в госпитали I и III уровней, а также обеспечат ими службу скорой медицинской помощи. Оперативность тестирования будет способствовать разгрузке этих медучреждений, что позволит отвести высвободившиеся койко-места для организации лечения больных, пояснил Вадим Красносельский. Президент отметил также целесообразность приобретения администрациями крупных организаций и предприятий собственных мини-лабораторий экспресс-типа. Затраты на покупку оборудования и тестов будут не так велики, как потери из-за вынужденного простоя, связанного с уходом коллектива на карантин в случае вспышки коронавируса, считает Глава государства. Для юрлиц эта мера носит рекомендательный характер. В обязательном порядке должен будет приобрести данный вид оборудования медицинский центр «ТираМед». Его филиалы, цель создания которых – сбор биоматериала граждан для проведения исследований на платной основе, сейчас действуют во всех городах республики. С появлением оснащения для экспресс-тестирования приднестровцам, желающим за собственный счет удостовериться в отсутствии инфекции, будет предоставлена возможность выбора формы тестирования – ПЦР или экспресс, пишет пресс-служба Президента.

Говорили на заседании штаба и об обеспеченности медучреждений аппаратами искусственной вентиляции легких. В рыбницком госпитале один из них вышел строя. Учитывая, что в наличии в целом по Минздраву ПМР сейчас больше сотни единиц этой техники, Президент поручил перераспределить имеющиеся аппараты ИВЛ исходя из реальной потребности и загруженности конкретных учреждений сферы здравоохранения.

Еще одна тема сегодняшней дискуссии в рамках заседания Оперативного штаба при Президенте – вакцинация населения. Речь пока не идет о прививках от коронавируса. Несмотря на карантинные ограничения, члены штаба считают необходимым возобновить плановую вакцинацию взрослых и детей от иных заболеваний. Прививочные кабинеты начнут прием пациентов в ближайшее время. Важно при этом обеспечить все меры безопасности, подчеркнул Вадим Красносельский. Он уверен, что общество должно вернуться к полноценной жизни даже в условиях пандемии.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 12:15
  • DTV
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