Специальные боксы для сбора вещей установлены на трех автозаправках. Теперь каждый желающий может оставить в них одежду, обувь или игрушки.
Главное условие - все вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии, чтобы их еще можно было использовать, пишетpoint.md ссылаясь на publika.md
Кампанию "Банк одежды" возобновили спустя несколько месяцев простоя. Всего за четыре года ее работы собрали более 200 тонн одежды, обуви и игрушек, которые распределили в 45 населенных пунктах страны.
"Эта программа ценна не только тем, что собираются и распределяются необходимые вещи. Она генерирует цепочку доброты, потому что собранные здесь предметы затем сортируют волонтеры в церковных приходах. Таким образом волонтерство распространяется и на местном уровне", - сказал директор социальной миссии Diaconia Игорь Белей.
Многие горожане говорят, что благодаря этой кампании смогут помочь людям по всей стране. Боксы для одежды установлены на автозаправках по адресам Каля Орхеюлуй 109, Юлиус Чезар 1 и Мештерул Маноле 2/1.