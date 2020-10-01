Президент ПМР Вадим Красносельский выразил соболезнование в связи с уходом из жизни художественного руководителя, дирижёра Приднестровского государственного ансамбля танца и народной музыки «Виорика», народного артиста ПМР Александра Галацана.
Приводим текст соболезнования без изменений.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Ефимовича Галацана в связи с тяжёлой утратой и разделяю их скорбь.
Трудно переоценить тот вклад, который Александр Ефимович внёс в культуру и искусство нашего края. Народный артист ПМР, Заслуженный деятель искусств, он не только сам состоялся как творческая личность, но и помог раскрыться многим и многим талантливым творческим дарованиям.
Около двух десятков лет жизни Александр Ефимович посвятил руководству известным не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами Приднестровским государственным ансамблем танца и народной музыки «Виорика».
Память об этом выдающемся человеке навсегда останется в наших сердцах. Примите слова искреннего сочувствия.» novostipmr.com