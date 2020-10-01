Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не рассматривает возможность сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в удаленном формате, заявил в понедельник ТАСС глава ведомства Анзор Музаев.
"Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Музаев уточнил, что сегодня нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно.
Он напомнил, что до ЕГЭ еще несколько месяцев. "К этому периоду я не думаю, что так остро будет стоять вопрос, чтобы мы ЕГЭ проводили удаленно", - сказал Музаев. Глава Рособрнадзора также отметил, что ЕГЭ в 2020 году прошел "на достаточно высоком уровне", вспышек вызванного коронавирусом заболевания во время проведения экзамена не было.
По его словам, разговоры о проведении ЕГЭ в 2021 году по сценарию 2020 года преждевременны. "Сейчас слишком рано загадывать, нужно ли будет воспользоваться и в этом [учебном] году таким подходом, потому что сейчас еще начало учебного года", - сказал он в ходе всероссийской встречи с родителями, которая проходит в ТАСС.
Музаев также заявил, что досрочный этап ЕГЭ в 2021 году может быть отменен в случае ухудшения эпидемической ситуации в стране. "Мы надеемся, что больше никаких волн не будет связанных с коронавирусом, и мы сможем провести досрочный этап в том числе. Но если снова будет ситуация какая-то плохая, к сожалению, как и в этом году нам придется принять решение ближе к делу и переводить всех на сдачу экзамена летом", - сказал он.
Согласно проекту расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный этап продлится с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля, дополнительный - с 3 по 17 сентября. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии.
ОГЭ Рособрнадзор не планирует менять порядок сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах из-за ситуации с коронавирусом, заявил Анзор Музаев. "Пока мы решений [по изменению порядка сдачи ОГЭ], как и с ЕГЭ, никаких не принимаем", - сказал он.
Музаев добавил, что в части содержания ОГЭ, как и в его организации, изменений также не планируется, чтобы избежать напряжения как среди учителей, так и среди учеников и родителей.
ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный пройдет с 20 апреля по 14 мая, основной - с 21 мая по 1 июля, дополнительный - с 3 по 22 сентября. tass.ru