Президент выступил с законодательной инициативой, продлевающей срок некоторых ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Предлагается, чтобы они действовали не до 1 декабря, как ранее, а до 16-го.
Документ внесён на рассмотрение парламента в режиме законодательной необходимости и должен быть рассмотрен до 29 октября, пишет novostipmr.com.
Как говорится в пояснительной записке, правовые нормы, требующие продления, являются составной частью правового механизма реализации государственных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Так, продлевается действующий сейчас режим ограниченного выезда граждан с территории Приднестровья, свободного передвижения внутри республики в районах, где введён карантин. Также продлевается действие некоторых статей КоАП, дающих представителям МВД и МГБ право составлять протоколы об административных правонарушениях в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период действия карантина.