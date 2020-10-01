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В Приднестровье планируют продлить ряд ограничительных мер, действующих в связи с пандемией

В Приднестровье планируют продлить ряд ограничительных мер, действующих в связи с пандемией

Президент выступил с законодательной инициативой, продлевающей срок некоторых ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Предлагается, чтобы они действовали не до 1 декабря, как ранее, а до 16-го.

Документ внесён на рассмотрение парламента в режиме законодательной необходимости и должен быть рассмотрен до 29 октября, пишет novostipmr.com.

Как говорится в пояснительной записке, правовые нормы, требующие продления, являются составной частью правового механизма реализации государственных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Так, продлевается действующий сейчас режим ограниченного выезда граждан с территории Приднестровья, свободного передвижения внутри республики в районах, где введён карантин. Также продлевается действие некоторых статей КоАП, дающих представителям МВД и МГБ право составлять протоколы об административных правонарушениях в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период действия карантина.

В Приднестровье планируют продлить ряд ограничительных мер, действующих в связи с пандемией
В Приднестровье планируют продлить ряд ограничительных мер, действующих в связи с пандемией
В Приднестровье планируют продлить ряд ограничительных мер, действующих в связи с пандемией
В Приднестровье планируют продлить ряд ограничительных мер, действующих в связи с пандемией

В Приднестровье планируют продлить ряд ограничительных мер, действующих в связи с пандемией
Фото: novostipmr.com
  • Сегодня, 12:41
  • DTV
  • Просмотров: 15
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