Территория урочища, расположенная рядом с Незавертайловкой, входит в состав природных территорий, имеющих международное значение. Здесь обитают водоплавающие птицы, млекопитающие и пресмыкающиеся, которые занесены в Красную книгу.
Редкие виды животных и птиц хорошо сохранились благодаря труднодоступности урочища и его удаленности от крупных населенных пунктов. Создание заказника «Дикуль» под Незавертайловкой даст возможность оградить уникальную природную территорию от антропогенного влияния, а это, в свою очередь, позволит сохранить редкие виды животных и растений, включенных в Красную книгу ПМР, Молдовы и Украины, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Комитет по вопросам АПК поддержал эту инициативу и будет рекомендовать Верховному Совету принять постановление сразу в двух чтениях.