Государство находится в глубоком демографическом кризисе, считает специалист.
К началу текущего года численность населения Украины составила 41,9 миллиона человек. При этом специалисты не учитывали Крым, но взяли в расчёт неподконтрольные республики Донбасса.
Об этом рассказал замглавы Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Александр Гладун, передает life.ru
— Это прежде всего низкая рождаемость, смертность выше, чем в европейских странах, и миграционные процессы, которые мы сейчас не можем даже оценить, — рассказал Гладун в эфире телеканала "Украина 24", добавив, что сегодня страна находится под воздействием сильнейшего демографического кризиса.