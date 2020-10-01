В частности, деньги из экофондов Бендерский горсовет предложил направить на проведение специальной обработки против комаров и клещей. По мнению местных властей Бендер, отсутствие системной обработки влечет неконтролируемое размножение этих насекомых. Известно, что комары и клещи могут являться переносчиками опасных заболеваний.
Комитет по вопросам АПК поддержал инициативу Бендерского горсовета, доработает ее и будет рекомендовать Верховному Совету принять дополнения к закону «Об охране окружающей среды» сразу в двух чтениях, сообщается на сайте ВС ПМР.
Во II чтении Комитет рассмотрел проект государственной целевой программы «Переоснащение служебного автотранспорта пожарной охраны на 2021–2029 годы». Эта программа была разработана в связи с тем, что автомобили, состоящие на вооружении пожарной охраны, в основной массе технически устарели и уже не отвечают требованиям современности. Срок эксплуатации такого транспорта составляет 13 лет, в то время как средний срок службы автомобилей пожарной охраны Приднестровья составляет более 30 лет. Пожарные автомобили эксплуатируются с большой перегрузкой, что приводит к их износу и частому ремонту. Комитет будет рекомендовать депутатскому корпусу принять законопроект в окончательном чтении. vspmr.org