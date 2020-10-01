Речь идет о Молдавской политической партии „Наши”, целью которой является внедрение идеологии патриотизма, продвижение русского языка и представление приднестровцев в Парламенте Республики Молдова.
Лидер инициативной группы по созданию партии Михаил Ахремцев заявил на пресс-конференции в IPN, что ему 36 лет, он журналист. Он имеет опыт общественной деятельности, продвигал русский язык, защищал этнические меньшинства Молдовы. Но он понял, что для того, чтобы изменить ситуацию в Республике Молдова, необходимо больше усилий. Вот почему он решил заняться политикой, пишет ipn.md.
По словам Михаила Ахремцев, в последние годы политические партии Молдовы только служат интересам олигархов, бизнесменов или их собственных интересам, которые они продвигают на всех уровнях власти. Партии вспоминают о народе за месяц до выборов. После выборов они забывают о сделанных обещаниях, сохраняя их для следующих выборов.
Михаил Ахремцев считает, что эту ситуацию нужно менять в корне, чтобы те, кто придет к власти, решали проблемы людей. Молдавская политическая партия „Наши” намерена вывести из „спячки” многонациональный народ Молдовы и вывести его на выборы. В том числе приднестровцев и гагаузов на парламентских выборах.
Михаил Ахремцев осуждает „этнический геноцид этнических групп Молдовы”, не одобряет преподавание истории румын в школах и продвижение румынского триколора. Он также считает, что русский язык должен быть вторым государственным языком.
Член инициативной группы Дарья Федорова отметила, что одной из самых серьезных проблем страны является коррупция. Все политики заявляют, что будут бороться с ней, но ничего не изменилось. Женщина также сказала, что нет учреждений, в которых обучались бы политические деятели. Чтобы поступить в хороший колледж, нужно давать взятку или иметь „кума, чтобы помог”. Молдавская политическая партия „Наши” выступает за меньшее количество государственных служащих, чтобы остались только специалисты, которые хорошо знают и выполняют свою работу.
Житель Бендер Вадим Баринов выступил с посланием к жителям приднестровского региона, заявив, что Молдавская политическая партия „Наши” станет голосом приднестровцев. Через партию приднестровцы получат возможность повлиять на молдавскую политику, а также продвигать интересы тех, кто находится за Днестром в Парламенте Республики Молдова.
Гражданская активистка Анастасия Филипашку отметила, что в школах изучается история румын, а ведь „румыны - одно из этнических меньшинств”, - заявила она. Девушка задается вопросом, почему история других меньшинств в стране не изучается. Закрываются русские школы. Закрываются русские группы в университете, если не собирается достаточное количество студентов. Не переводятся законы и другие акты на русский язык.
Представители партии говорят, что на следующей неделе будут представлены тезисы их политической программы и лица, которые будут продвигать их в населенных пунктах. Они уточнили, что арендуют помещение за личные деньги и заверили, что у них нет влиятельных людей, действующих из тени.