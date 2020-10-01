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Инвалидам I и II групп помогут с трудоустройством в Приднестровье

Инвалидам I и II групп помогут с трудоустройством в Приднестровье

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал законодательные акты, вносящие изменения и дополнения в законы ПМР «О социальной защите инвалидов» и «О занятости населения». Документы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Согласно нововведениям, предложенным Правительством, инвалиды I и II групп смогут вставать на учёт в территориальных центрах занятости без присвоения им статуса безработного.

Раньше зарегистрироваться в центре занятости могли только инвалиды III группы. Внесённые изменения предполагают, что незанятым инвалидам других групп будут оказывать индивидуальную помощь при трудоустройстве, создавать условия для работы и профессиональной адаптации, сообщает novostipmr.com.

На сегодняшний день, по информации Министерства по социальной защите и труду, в Приднестровье насчитывается 21 883 инвалида старше 18 лет. Из них трудоустроено только 2 890 человек.

Как правило, инвалиды I и II групп находят себе работу самостоятельно. Работающих инвалидов I группы – почти 2,5% от их общего числа, а II группы – порядка 10%.

Законы вступят в силу со дня, следующего за днём официального опубликования.
novostipmr.com
  • Вчера, 19:24
  • DTV
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