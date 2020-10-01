29 ноября пройдут выборы депутатов Верховного Совета VII созыва, народных депутатов местных Советов народных депутатов и председателей Советов – глав администраций сёл, посёлков. Продолжается выдвижение и регистрация кандидатов, Центральная избирательная комиссия проводит подготовку к Единому дню голосования.
В Приднестровье готовятся к выборам депутатов в Верховный, местные Советы и на должность председателя Совета – главы администрации села, поселка. Избирательные комиссии принимают документы от желающих баллотироваться до 29 октября. Сами выборы назначены на 29 ноября — Единый день голосования, передает БТВ.
О желании занять депутатское кресло в Верховном Совете заявили 50 приднестровцев, большинство – самовыдвиженцы. 7 кандидатов уже зарегистрированы и ведут агитацию, двоим отказано в регистрации, информирует ЦИК.
По Бендерам выдвинулось 6 кандидатов в парламентарии: Александр Коршунов – по округу «Солнечный», Юрий Кучеренко – округ «Мемориальный», по «Борисовскому» – Олег Петрик, «Ленинскому» – Антон Онуфриенко, «Первомайскому» — Руслан Гареев, по «Центральному» округу – Сергей Писаренко. Пока только Олег Петрик завершил все регистрационные процедуры и получил удостоверение кандидата. Оперативную информацию можно найти на сайте Центризбиркома.
Как рассказали нам в Бендерской территориальной избирательной комиссии, выдвижение в местные депутаты также идет активно. На 27 мест в городском совете претендует 14 зарегистрированных кандидата. В списке есть одна женщина. Еще 33 бендерчанина выдвинули свои кандидатуры и ведут сбор подписей. К слову, наибольшая конкуренция пока наблюдается на БАМе, Борисовке и Шелковом.
Напомним, что выдвижение кандидатов в депутаты Верховного и местных Советов и на должность председателя Совета – главы администрации села, поселка будет продолжаться еще 10 дней. Так что времени на завершение регистрационных процедур осталось немного.