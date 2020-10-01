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В Приднестровье возобновили плановую вакцинацию

В Приднестровье возобновили плановую вакцинацию

В Приднестровье возобновили плановую вакцинацию. Уточняем, что речь идёт не о прививках от коронавируса, а о препаратах, защищающих от других инфекционных заболеваний.

Как сообщила заместитель главврача по детству ГУ «Тираспольский центр амбулаторно-клинической помощи» Светлана Маковеева, с сегодняшнего дня во всех городах и районах Приднестровья начали работать прививочные кабинеты, передает novostipmr.com.

«На данный момент вакцину можно сделать детям в возрасте от 3 месяцев до 16 лет, не имеющим для этого противопоказаний. Прививки делают против туберкулёза, вирусного гепатита В, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, хиб-инфекций, кори, краснухи и паротита», - говорит специалист.

Приём пациентов ведётся по предварительной записи. В связи с карантинными мероприятиями, направленными на борьбу с пандемией коронавируса, родителям и детям необходимо соблюдать профилактические правила: быть в масках и бахилах.

В конце октября в Приднестровье ожидается поставка вакцины против гриппа. Как отметила глава Министерства здравоохранения Кристина Албул, препарат будет бесплатным.

«Провакцинируем первоначально все группы риска. И потом в последующем сможем провакцинировать уже и желающих. Также планируется открытие кабинета прививочного в медицинском центре “ТираМед”», - отметила Кристина Албул в интервью Первому Приднестровскому телеканалу.

Прививочные кабинеты есть во всех поликлиниках Приднестровья.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:11
  • DTV
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