Мужчина в тяжелом состоянии попал в больницу, после того как автомобиль, которым он управлял, попал под грузовой поезд. Авария произошла вчера, 20 октября, в Кантемирском районе.
По данным местной полиции, 53-летний мужчина управлял автомобилем марки Skoda Felicia, он не убедился в безопасности переезда через железную дорогу, и с его машиной столкнулся грузовой поезд, который ехал из города Кантемир в город Яргара Леовского района, передает point.md ссылаясь на deschide.md
В результате удара машина была сильно повреждена, а водитель был доставлен с различными травмами в больницу.
Правоохранительные органы расследуют дело, чтобы определить все обстоятельства, при которых произошла авария.