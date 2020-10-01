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В Кантемирском районе поезд столкнулся с авто, водитель в больнице

В Кантемирском районе поезд столкнулся с авто, водитель в больнице

Мужчина в тяжелом состоянии попал в больницу, после того как автомобиль, которым он управлял, попал под грузовой поезд. Авария произошла вчера, 20 октября, в Кантемирском районе.

По данным местной полиции, 53-летний мужчина управлял автомобилем марки Skoda Felicia, он не убедился в безопасности переезда через железную дорогу, и с его машиной столкнулся грузовой поезд, который ехал из города Кантемир в город Яргара Леовского района, передает point.md ссылаясь на deschide.md

В результате удара машина была сильно повреждена, а водитель был доставлен с различными травмами в больницу.

Правоохранительные органы расследуют дело, чтобы определить все обстоятельства, при которых произошла авария.

Point.md
  • Сегодня, 09:28
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