Dnestr.TV

 
0

Что мы знаем о помело

Что мы знаем о помело

Помело — самый крупный цитрусовый плод, может достигать 30 см в диаметре и весить 10 кг. Родина помело — Юго-Восточная Азия и Малайзия, острова Фиджи и Тонго. В Китае о растении было известно еще в 100 году до н.э. В Европу фрукт был впервые завезен в 14 веке мореплавателями. Другое название растения помпельмус и шеддок, в честь английского мореплавателя, который в 17 веке привез семена плода в Вест-Индию. Сегодня помело широко распространен и на юге Японии, во Вьетнаме, Таиланде, Индии, Индонезии, на Тайване, островах Кука, островах Карибского бассейна, на острове Таити, в Израиле. Растет помело в небольших количествах в Калифорнии, пишет travelask.ru.

В Китае очень любят помело и даже дарят плоды в красивых плетеных корзинах друг другу на Новый год. Этот плод в стране символизирует процветание, достаток, благополучие и здоровье. В Китае верят в целебные свойства фрукта и часто врачи прописывают пациентам оздоровительную диету с помело. В странах Европы из кожуры мастерят различные поделки, измельченной кожурой наполняют чашки и ставят в помещении около кровати для хорошего сна и легкого пробуждения.

Как выглядит

Помело — это дерево, которое вырастает до 15 метров в высоту. Крона шаровидной формы с вечнозелеными крупными листьями. Цветет помело красивыми и ароматными белыми цветами, которые располагаются на ветках по одному или собраны в соцветия от 2 до 10 штук. Плоды дерева — крупные цитрусы с легким ароматом, покрытые толстой кожурой бледно-зеленого или желтого оттенка. Мякоть состоит из крупных долек с плотными и жестковатыми перегородками. Цвет мякоти розовый, белый, бледно-желтый или красный, в зависимости от сорта. Вкус мякоти кисло-сладкий, чуть горчит. Сочная мякоть хорошо утоляет жажду и голод.

Сорта

Известно несколько основных сортов помело:

- Khao phuang, сорт был выведен на Филиппинах путем скрещивания помело с мандарином. Фрукт продолговатый, грушевидной формы с «шеей», ширина которой достигает 12 см и более. Кожура зеленая, постепенно, в процессе созревания приобретает зеленовато-желтый оттенок. У спелых плодов кожура глянцевая и гладкая. Мякоть сочная, белая или с желтизной, перепонки и пленка фрукта несъедобные. Косточек в плодах практически нет;

- Khao horn, мякоть плода белая и сладкая, кожура желтовато-зеленая. Форма грушевидная или скругленная;

- Thongdi, плоды шаровидной формы, до 15 см в диаметре. Кожура не такая толстая, как у других сортов, мякоть сочная и сладкая, розоватого оттенка, с большим количеством косточек;

- Khao paen, этот сорт выращивается в Таиланде и на южных территориях Бангкока уже более 160 лет. Форма плода похожа на сплющенный шар, на ощупь помело мягкий. Цвет кожуры желто-зеленый, на вид она немного сморщенная. Мякоть белого оттенка, сочная и очень сладкая, с небольшой кислинкой, чуть горчит;

- Khao namphung, плод грушевидной формы, кожура желтовато-зеленая, мякоть желтовато-белого цвета, сладкая, с приятным ароматом цитруса.

Польза

Фрукт содержит витамины С, А, К, РР и группы В, кальций, калий, фосфор, натрий, железо, золу, растительную клетчатку, растительные белки. В 100 г плода 40 ккал. Плоды являются натуральными антиоксидантами и антибиотиками, применяются в диетическом питании, благодаря содержанию веществ, хорошо расщепляющих жиры, укрепляют иммунную систему, повышают гемоглобин, служат хорошей профилактикой диабета и атеросклероза. Помело используют в косметологии, из него готовят тоники, маски для лица и волос. Мякоть придает коже свежесть, очищает от токсинов, после использования средств с помело волосы становятся более крепкими и блестящими. Можно обрабатывать лицо соком плода, который удаляет ороговевшие клетки с поверхности кожи лица.

В Китае используют недозрелые и спелые плоды, кожуру и цветы растения. Эти части сушат и измельчают в порошок, который применяется для лечения кашля, различных отеков и расстройства желудка. Пищевые волокна мякоти плода впитывают в себя шлаки и непереваренные остатки продуктов, выводят их из организма. В мякоти содержатся лемониды, вещества, которые улучшают продуктивность человека, повышают внимательность и работоспособность. Цитрус является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует артериальное давление и препятствует образованию тромбов. Помело защищает организм от онкологии, препятствует образованию новых раковых клеток. Содержащийся в помело серотонин поднимает настроение, улучшает работу нервной системы.

В кожуре есть витамин Р, эфирные масла и биофлавоноиды. Кожура помогает при заболеваниях ЖКТ и поджелудочной железы. Настой из сушеной кожуры повышает устойчивость организма к вирусам и болезням, тонизирует. Сок фрукта полезен для кутикулы, выравнивает и укрепляет ногтевую пластину.

Вред

Не стоит увлекаться поеданием помело, это может привести к диарее, расстройству пищеварения и покраснениях на коже. Нельзя употреблять в пищу помело при лечении медикаментами, так как фрукт может ухудшить или, наоборот, усилить лечебный эффект лекарств. Нельзя давать помело детям до года во избежание аллергии.

Не рекомендуется включать в свой рацион плоды при некоторых заболеваниях:

- гепатит
- нефрит
- колит
- повышенная кислотность
- аллергия на цитрусовые

Как выбрать

Чтобы получить все самое полезное от фрукта, его нужно правильно выбирать при покупке. Важно обращать внимание на некоторые внешние показатели:

- приятный цитрусовый аромат;
- кожура гладкая, без следов испорченности и пятен;
- плод упругий, и при надавливании на нем не остается вмятин;
- спелость проверяют легким надавливанием на плод в области плодоножки. Если поверхность упругая, не мягкая и не твердая, фрукт готов к употреблению;
на поверхности плода не должно быть наростов.

Хранение

Если помело уже перезрел, его нужно съесть или приготовить. Недозревшие фрукты не нужно хранить в холодильнике. Чтобы они дозрели, им необходима комнатная температура. Можно смазать кожуру растительным маслом, чтобы помело хранился дольше.

Очищенные плоды хранятся в холодильнике, в закрытых контейнерах или обернутые в пищевую пленку. Обернутый в бумагу помело надолго сохранит свою сочность. Не оставляйте фрукты на солнце. От этого они не только потеряют сочность, но и быстро испортятся. Кусочки мякоти можно сушить, из кожуры делают вкусные цукаты.

Применение в кулинарии

Помело очень вкусный в свежем виде, его очищают от толстой кожуры, с каждой дольки снимают белую плотную пленку. Плоды добавляют в мясные, рыбные, фруктовые и овощные салаты, десерты, сок, используют при приготовлении различных блюд с тепловой обработкой. Из кожуры делают мармелад и варят варенье. Помело добавляют в напитки и коктейли, повидло и варенья из различных ягод и фруктов, соусы, блюда с бобовыми и крупами. Из мякоти получается вкусная начинка для пирогов и различной выпечки.

Помело хорошо сочетается с медом, киви и другими цитрусовыми. Кислинка и вкус фрукта хорошо оттеняют вкус рыбы и мяса. Очень популярен салат из помело с креветками, освежающие соки и маринады для рыбы, птицы и мяса, десерты из кожуры, мякоти и сока плода, которые сочетаются с орехами, шоколадом и фруктами.

Рецепты

Китайский десерт

Ингредиенты:

150 г помело;
500 г тыквы;
200 г сахара;
150 г саго;
200 г мороженого.

Приготовление:

Сварите саго: крупу всыпьте в кастрюлю и залейте водой, чтобы покрывала саго на 2 см.
Варите на среднем огне, когда закипит, сбавьте огонь до минимального, готовьте еще 10 минут, помешивая.
Готовую крупу накройте крышкой, оставьте на 15 минут, откиньте на сито и промойте водой.
Выложите саго в миску, залейте холодной водой.
Тыкву очистите и тонко нарежьте, выложите в кастрюлю и залейте водой, всыпьте сахар.
Поставьте на большой огонь, когда закипит, варите дальше на минимальном огне до мягкости, примерно 15 минут.
Остывшую тыкву разомните толкушкой, сироп не сливайте.
Слейте воду с крупы и добавьте ее к тыкве, перемешайте.
Разложите смесь в порционные тарелочки, сверху выложите мороженое и кусочки помело.

Салат с помело

Ингредиенты:

300 г манго;
100 г помело;
40 г перца чили;
40 г базилика;
240 г лука-шалот;
40 мл оливк. масла;
30 г кокосового сахара;
20 мл уксуса;
20 г рыбного соуса;
20 мл сока лайма.

Приготовление:

Очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами, половину обжарьте в масле до золотистого цвета.
Готовый лук переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Дольки помело нарежьте пополам, манго очистите и нарежьте кубиками.
Тонкими полосками порежьте перец чили, удалите семена.
Промойте в проточной воде базилик и оделите листья от веточек.
В миску выложите манго, помело, базилик, часть жареного и весь сырой лук-шалот.
В пиалу налейте сок лайма и уксус, добавьте соус с сахаром и перемешайте, пока кристаллы не растворятся полностью.
Салат полейте заправкой, украсьте чили и оставшимся поджаренным луком-шалот.

Применение в медицине

Мякоть и кожуру помело применяют для избавления от некоторых проблем со здоровьем:

- отравление
- простуда
- ранние стадии гастрита
- сахарный диабет
- лишний вес
- повышенная жирность кожи
- стрессы и депрессия
- запоры

Рецепты косметических средств

Маска из помело

Ингредиенты:

100 г мякоти помело;
100 г меда;
50 мл. сок лимона.

Приготовление:

Мякоть очистите от кожицы и белой пленки, измельчите в пюре.
Смешайте мякоть с медом и добавьте лимонный сок.
Положите смесь на очищенную кожу и оставьте на 15-20 минут.
Смойте теплой минеральной водой. Когда кожа просохнет, нанесите увлажняющий крем.

Питательная маска

Ингредиенты:

100 г мякоти;
1 ч. л. меда;
1 ч. л. сока лимона.

Приготовление:

Мякоть очистите от пленок и измельчите.
Добавьте сок лимона и мед, тщательно перемешайте.
Наносите перед сном на кожу лица, кроме участков в области губ и глаз.
Через 15 минут смойте водой.

Выращивание

Интересное экзотическое растение помело можно вырастить в домашних условиях, используя косточки. В каждой дольке плода есть по 1-2 семечка. Посадка состоит из нескольких этапов:

- возьмите в равных пропорциях перегной и песок, приготовьте субстрат;
- для посадки выберите неглубокую и широкую емкость, заполните грунтом и хорошо полейте;
- семена извлеките аккуратно из плода и сразу посадите на глубину 1,5 см. Подсохшие косточки могут не взойти;
- накройте горшок прозрачной пленкой или стеклом, поставьте в хорошо освещенное и теплое место;
- в течение месяца поддерживайте постоянную влажность субстрата;
- когда появятся ростки с 2 листочками, необходимо каждый пересадить в отдельный горшок;
- подготовьте грунт из песка и перегноя, уложите на дно емкости слой дренажа, подойдут камешки или керамзит. Горшок для каждого растения должен быть диаметром 8 см.

Помело — растение теплолюбивое и нуждается в тепле и хорошей освещенности, поэтому важно создать для него условия, максимально приближенные к естественным. В результате помело будет хорошо расти, пышно цвести, а позже начнет давать плоды.

Условия правильного ухода за помело:

- молодое растение должно быть защищено от сквозняка, перепадов температур и прямых лучей солнца;
- обеспечьте помело продолжительный световой день в зимнее время с помощью искусственного освещения;
- зимой воздух в помещении сухой, чаще опрыскивайте листья. Можно установить в комнате увлажнитель воздуха. В обычные дни листья опрыскивают из пульверизатора с использованием теплой воды 2-4 раза в неделю;
- регулярно поливайте, но не заливайте водой растение. Это может привести к развитию грибковых болезней. Вода не должна содержать хлор, лучше - поливать отстоянной в течение суток жидкостью. Самая лучшая вода для помело — дождевая. В ней много полезных для растения веществ;
- по мере необходимости помело нужно пересаживать в горшок побольше;
- грунт должен быть подходящим, подойдет почва для цитрусовых, универсальный грунт с добавлением перепревшего навоза в пропорции 1 часть удобрения на 4 почвы. Важно при пересадке и посадке не забывать про слой дренажа на дне горшка;
- растение любит удобрения, ему подойдут подкормки с микроэлементами. Применять нужно внекорневое опрыскивание листьев раствором.

Выращиваемое в домашних условиях помело нередко подвержено атаке вредителей. Растение страдает от паутинного клеща, щитовки, мучнистого червя. Борьба с паразитами проводится с применением химических препаратов или народных средств:

- раствор из хозяйственного мыла и воды;
- настойка луковой шелухи и чеснока;
- настойка табака.

Ватный тампон смачивают в подготовленном средстве, протирают листья и ветки, вредителей удаляют. После обработки опрыскивают средством все растение для усиления эффекта. Из химических препаратов можно использовать Карбофос, Актару или Интавир.

Когда помело подросло и начало цвести, дом наполняется нежным ароматом цветов, который перенесет вас в тропические широты. Растение с вечнозелеными листьями обеспечивает естественное очищение воздуха и благоприятный микроклимат.

travelask.ru
  • Сегодня, 09:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Льготный проезд с перебоями
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Молдова перед выбором

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Льготный проезд с перебоями
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Молдова перед выбором
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна