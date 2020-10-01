Помело — самый крупный цитрусовый плод, может достигать 30 см в диаметре и весить 10 кг. Родина помело — Юго-Восточная Азия и Малайзия, острова Фиджи и Тонго. В Китае о растении было известно еще в 100 году до н.э. В Европу фрукт был впервые завезен в 14 веке мореплавателями. Другое название растения помпельмус и шеддок, в честь английского мореплавателя, который в 17 веке привез семена плода в Вест-Индию. Сегодня помело широко распространен и на юге Японии, во Вьетнаме, Таиланде, Индии, Индонезии, на Тайване, островах Кука, островах Карибского бассейна, на острове Таити, в Израиле. Растет помело в небольших количествах в Калифорнии, пишет travelask.ru.
В Китае очень любят помело и даже дарят плоды в красивых плетеных корзинах друг другу на Новый год. Этот плод в стране символизирует процветание, достаток, благополучие и здоровье. В Китае верят в целебные свойства фрукта и часто врачи прописывают пациентам оздоровительную диету с помело. В странах Европы из кожуры мастерят различные поделки, измельченной кожурой наполняют чашки и ставят в помещении около кровати для хорошего сна и легкого пробуждения.
Как выглядит
Помело — это дерево, которое вырастает до 15 метров в высоту. Крона шаровидной формы с вечнозелеными крупными листьями. Цветет помело красивыми и ароматными белыми цветами, которые располагаются на ветках по одному или собраны в соцветия от 2 до 10 штук. Плоды дерева — крупные цитрусы с легким ароматом, покрытые толстой кожурой бледно-зеленого или желтого оттенка. Мякоть состоит из крупных долек с плотными и жестковатыми перегородками. Цвет мякоти розовый, белый, бледно-желтый или красный, в зависимости от сорта. Вкус мякоти кисло-сладкий, чуть горчит. Сочная мякоть хорошо утоляет жажду и голод.
Сорта
Известно несколько основных сортов помело:
- Khao phuang, сорт был выведен на Филиппинах путем скрещивания помело с мандарином. Фрукт продолговатый, грушевидной формы с «шеей», ширина которой достигает 12 см и более. Кожура зеленая, постепенно, в процессе созревания приобретает зеленовато-желтый оттенок. У спелых плодов кожура глянцевая и гладкая. Мякоть сочная, белая или с желтизной, перепонки и пленка фрукта несъедобные. Косточек в плодах практически нет;
- Khao horn, мякоть плода белая и сладкая, кожура желтовато-зеленая. Форма грушевидная или скругленная;
- Thongdi, плоды шаровидной формы, до 15 см в диаметре. Кожура не такая толстая, как у других сортов, мякоть сочная и сладкая, розоватого оттенка, с большим количеством косточек;
- Khao paen, этот сорт выращивается в Таиланде и на южных территориях Бангкока уже более 160 лет. Форма плода похожа на сплющенный шар, на ощупь помело мягкий. Цвет кожуры желто-зеленый, на вид она немного сморщенная. Мякоть белого оттенка, сочная и очень сладкая, с небольшой кислинкой, чуть горчит;
- Khao namphung, плод грушевидной формы, кожура желтовато-зеленая, мякоть желтовато-белого цвета, сладкая, с приятным ароматом цитруса.
Польза
Фрукт содержит витамины С, А, К, РР и группы В, кальций, калий, фосфор, натрий, железо, золу, растительную клетчатку, растительные белки. В 100 г плода 40 ккал. Плоды являются натуральными антиоксидантами и антибиотиками, применяются в диетическом питании, благодаря содержанию веществ, хорошо расщепляющих жиры, укрепляют иммунную систему, повышают гемоглобин, служат хорошей профилактикой диабета и атеросклероза. Помело используют в косметологии, из него готовят тоники, маски для лица и волос. Мякоть придает коже свежесть, очищает от токсинов, после использования средств с помело волосы становятся более крепкими и блестящими. Можно обрабатывать лицо соком плода, который удаляет ороговевшие клетки с поверхности кожи лица.
В Китае используют недозрелые и спелые плоды, кожуру и цветы растения. Эти части сушат и измельчают в порошок, который применяется для лечения кашля, различных отеков и расстройства желудка. Пищевые волокна мякоти плода впитывают в себя шлаки и непереваренные остатки продуктов, выводят их из организма. В мякоти содержатся лемониды, вещества, которые улучшают продуктивность человека, повышают внимательность и работоспособность. Цитрус является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует артериальное давление и препятствует образованию тромбов. Помело защищает организм от онкологии, препятствует образованию новых раковых клеток. Содержащийся в помело серотонин поднимает настроение, улучшает работу нервной системы.
В кожуре есть витамин Р, эфирные масла и биофлавоноиды. Кожура помогает при заболеваниях ЖКТ и поджелудочной железы. Настой из сушеной кожуры повышает устойчивость организма к вирусам и болезням, тонизирует. Сок фрукта полезен для кутикулы, выравнивает и укрепляет ногтевую пластину.
Вред
Не стоит увлекаться поеданием помело, это может привести к диарее, расстройству пищеварения и покраснениях на коже. Нельзя употреблять в пищу помело при лечении медикаментами, так как фрукт может ухудшить или, наоборот, усилить лечебный эффект лекарств. Нельзя давать помело детям до года во избежание аллергии.
Не рекомендуется включать в свой рацион плоды при некоторых заболеваниях:
Чтобы получить все самое полезное от фрукта, его нужно правильно выбирать при покупке. Важно обращать внимание на некоторые внешние показатели:
- приятный цитрусовый аромат; - кожура гладкая, без следов испорченности и пятен; - плод упругий, и при надавливании на нем не остается вмятин; - спелость проверяют легким надавливанием на плод в области плодоножки. Если поверхность упругая, не мягкая и не твердая, фрукт готов к употреблению; на поверхности плода не должно быть наростов.
Хранение
Если помело уже перезрел, его нужно съесть или приготовить. Недозревшие фрукты не нужно хранить в холодильнике. Чтобы они дозрели, им необходима комнатная температура. Можно смазать кожуру растительным маслом, чтобы помело хранился дольше.
Очищенные плоды хранятся в холодильнике, в закрытых контейнерах или обернутые в пищевую пленку. Обернутый в бумагу помело надолго сохранит свою сочность. Не оставляйте фрукты на солнце. От этого они не только потеряют сочность, но и быстро испортятся. Кусочки мякоти можно сушить, из кожуры делают вкусные цукаты.
Применение в кулинарии
Помело очень вкусный в свежем виде, его очищают от толстой кожуры, с каждой дольки снимают белую плотную пленку. Плоды добавляют в мясные, рыбные, фруктовые и овощные салаты, десерты, сок, используют при приготовлении различных блюд с тепловой обработкой. Из кожуры делают мармелад и варят варенье. Помело добавляют в напитки и коктейли, повидло и варенья из различных ягод и фруктов, соусы, блюда с бобовыми и крупами. Из мякоти получается вкусная начинка для пирогов и различной выпечки.
Помело хорошо сочетается с медом, киви и другими цитрусовыми. Кислинка и вкус фрукта хорошо оттеняют вкус рыбы и мяса. Очень популярен салат из помело с креветками, освежающие соки и маринады для рыбы, птицы и мяса, десерты из кожуры, мякоти и сока плода, которые сочетаются с орехами, шоколадом и фруктами.
Рецепты
Китайский десерт
Ингредиенты:
150 г помело; 500 г тыквы; 200 г сахара; 150 г саго; 200 г мороженого.
Приготовление:
Сварите саго: крупу всыпьте в кастрюлю и залейте водой, чтобы покрывала саго на 2 см. Варите на среднем огне, когда закипит, сбавьте огонь до минимального, готовьте еще 10 минут, помешивая. Готовую крупу накройте крышкой, оставьте на 15 минут, откиньте на сито и промойте водой. Выложите саго в миску, залейте холодной водой. Тыкву очистите и тонко нарежьте, выложите в кастрюлю и залейте водой, всыпьте сахар. Поставьте на большой огонь, когда закипит, варите дальше на минимальном огне до мягкости, примерно 15 минут. Остывшую тыкву разомните толкушкой, сироп не сливайте. Слейте воду с крупы и добавьте ее к тыкве, перемешайте. Разложите смесь в порционные тарелочки, сверху выложите мороженое и кусочки помело.
Салат с помело
Ингредиенты:
300 г манго; 100 г помело; 40 г перца чили; 40 г базилика; 240 г лука-шалот; 40 мл оливк. масла; 30 г кокосового сахара; 20 мл уксуса; 20 г рыбного соуса; 20 мл сока лайма.
Приготовление:
Очистите лук и нарежьте тонкими полукольцами, половину обжарьте в масле до золотистого цвета. Готовый лук переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Дольки помело нарежьте пополам, манго очистите и нарежьте кубиками. Тонкими полосками порежьте перец чили, удалите семена. Промойте в проточной воде базилик и оделите листья от веточек. В миску выложите манго, помело, базилик, часть жареного и весь сырой лук-шалот. В пиалу налейте сок лайма и уксус, добавьте соус с сахаром и перемешайте, пока кристаллы не растворятся полностью. Салат полейте заправкой, украсьте чили и оставшимся поджаренным луком-шалот.
Применение в медицине
Мякоть и кожуру помело применяют для избавления от некоторых проблем со здоровьем:
- отравление - простуда - ранние стадии гастрита - сахарный диабет - лишний вес - повышенная жирность кожи - стрессы и депрессия - запоры
Рецепты косметических средств
Маска из помело
Ингредиенты:
100 г мякоти помело; 100 г меда; 50 мл. сок лимона.
Приготовление:
Мякоть очистите от кожицы и белой пленки, измельчите в пюре. Смешайте мякоть с медом и добавьте лимонный сок. Положите смесь на очищенную кожу и оставьте на 15-20 минут. Смойте теплой минеральной водой. Когда кожа просохнет, нанесите увлажняющий крем.
Питательная маска
Ингредиенты:
100 г мякоти; 1 ч. л. меда; 1 ч. л. сока лимона.
Приготовление:
Мякоть очистите от пленок и измельчите. Добавьте сок лимона и мед, тщательно перемешайте. Наносите перед сном на кожу лица, кроме участков в области губ и глаз. Через 15 минут смойте водой.
Выращивание
Интересное экзотическое растение помело можно вырастить в домашних условиях, используя косточки. В каждой дольке плода есть по 1-2 семечка. Посадка состоит из нескольких этапов:
- возьмите в равных пропорциях перегной и песок, приготовьте субстрат; - для посадки выберите неглубокую и широкую емкость, заполните грунтом и хорошо полейте; - семена извлеките аккуратно из плода и сразу посадите на глубину 1,5 см. Подсохшие косточки могут не взойти; - накройте горшок прозрачной пленкой или стеклом, поставьте в хорошо освещенное и теплое место; - в течение месяца поддерживайте постоянную влажность субстрата; - когда появятся ростки с 2 листочками, необходимо каждый пересадить в отдельный горшок; - подготовьте грунт из песка и перегноя, уложите на дно емкости слой дренажа, подойдут камешки или керамзит. Горшок для каждого растения должен быть диаметром 8 см.
Помело — растение теплолюбивое и нуждается в тепле и хорошей освещенности, поэтому важно создать для него условия, максимально приближенные к естественным. В результате помело будет хорошо расти, пышно цвести, а позже начнет давать плоды.
Условия правильного ухода за помело:
- молодое растение должно быть защищено от сквозняка, перепадов температур и прямых лучей солнца; - обеспечьте помело продолжительный световой день в зимнее время с помощью искусственного освещения; - зимой воздух в помещении сухой, чаще опрыскивайте листья. Можно установить в комнате увлажнитель воздуха. В обычные дни листья опрыскивают из пульверизатора с использованием теплой воды 2-4 раза в неделю; - регулярно поливайте, но не заливайте водой растение. Это может привести к развитию грибковых болезней. Вода не должна содержать хлор, лучше - поливать отстоянной в течение суток жидкостью. Самая лучшая вода для помело — дождевая. В ней много полезных для растения веществ; - по мере необходимости помело нужно пересаживать в горшок побольше; - грунт должен быть подходящим, подойдет почва для цитрусовых, универсальный грунт с добавлением перепревшего навоза в пропорции 1 часть удобрения на 4 почвы. Важно при пересадке и посадке не забывать про слой дренажа на дне горшка; - растение любит удобрения, ему подойдут подкормки с микроэлементами. Применять нужно внекорневое опрыскивание листьев раствором.
Выращиваемое в домашних условиях помело нередко подвержено атаке вредителей. Растение страдает от паутинного клеща, щитовки, мучнистого червя. Борьба с паразитами проводится с применением химических препаратов или народных средств:
- раствор из хозяйственного мыла и воды; - настойка луковой шелухи и чеснока; - настойка табака.
Ватный тампон смачивают в подготовленном средстве, протирают листья и ветки, вредителей удаляют. После обработки опрыскивают средством все растение для усиления эффекта. Из химических препаратов можно использовать Карбофос, Актару или Интавир.
Когда помело подросло и начало цвести, дом наполняется нежным ароматом цветов, который перенесет вас в тропические широты. Растение с вечнозелеными листьями обеспечивает естественное очищение воздуха и благоприятный микроклимат.