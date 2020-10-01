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США изучают возможность переброски войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику

США изучают возможность переброски войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику

Соединенные Штаты рассматривают варианты переброски части своих войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках объявленной передислокации американских сил в Европе. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель американских военных кругов, поясняя высказывания главы Пентагона Марка Эспера о возможном перемещении на постоянной основе Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в другую европейскую страну, находящуюся ближе к России.

При этом упомянутый представитель заверил, что речь идет о возможном ротационном присутствии американских войск.

"Как мы отмечали в объявлениях [о планах передислокации войск в Европе] от 29 июля, мы намерены разместить силы США на восточном фланге НАТО на постоянной, ротационной основе, чтобы воплотить в жизнь руководящие принципы, изложенные министром обороны [Эспером]", - сказал военный чиновник.

"Как министр заметил [в своем выступлении] в Атлантическом совете, соглашение о расширении оборонного сотрудничества с Польшей, недавнее двустороннее взаимодействие с министрами обороны Румынии и Болгарии и консультации с нашими союзниками в Прибалтике дали нам возможность размещения наших сил в этих странах", - заявил собеседник агентства.

Согласно изложенной им информации, окончательных решений на данный счет еще нет. "Процесс планирования предполагаемых шагов продолжается. Это включает в себя консультации с нашими союзниками и партнерами в регионе, а также членами Конгресса [США]", - уточнил военный представитель.

Как подчеркнул ранее во вторник, выступая в Атлантическом совете, Эспер, Вашингтон изучает возможность передислокации на постоянной основе Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в иную страну Европы ближе к границам России. Деталей министр не привел.

Руководитель Минобороны США объявил 29 июля о выводе из Германии 11,9 тыс. военнослужащих. По его словам, примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию, при этом в ФРГ останутся максимум 25 тыс. американских солдат и офицеров. О подготовке таких планов предупреждал в середине июня президент США Дональд Трамп, который неоднократно критиковал Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Эспер в июле говорил о предстоящем выводе из Баварии Второго бронетанкового полка, в состав которого входят почти 4,5 тыс. военнослужащих. Он также утверждал, что эту воинскую часть вернут на родину.
tass.ru
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