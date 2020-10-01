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В Молдове увеличилось число случаев отравления грибами

В Молдове увеличилось число случаев отравления грибами

Только за период с 12 по 19 октября было зарегистрировано 100 обращений в связи с отравлением, из них 46 человек отравились грибами. Это 35 взрослых и 11 детей.

Среди отравившихся есть и ребенок в возрасте всего 4 лет, сообщает point.md ссылаясь на echipa.md

Сообщения об отравлении поступали из Кишинева - 3 человека, Бельц и городов Калараш и Единцы по 2 человека. В районах Дубоссары, Хынчешты и Бричаны – по одному человеку.

11 пациентов были доставлены в больницы для получения специализированного лечения.

В период с 12 по 19 октября Служба догоспитальной скорой медицинской помощи работала в круглосуточном режиме, отреагировав на 16 089 вызовов. В отделения скорой помощи при больничных учреждениях страны доставили 5969 пациентов, из них 5094 - взрослые и 875 - дети.
Point.md
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