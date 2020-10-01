Государственные целевые программы по иммунизации населения принимаются на каждые 5 лет. Действующая с 2016 года завершается в конце 2020-го. Министерство здравоохранения представило программу на следующий период. С 2021 по 2025 годы на реализацию всех мероприятий по ранней диагностике инфекций, иммунопрофилактике, проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий предлагается выделить больше 40 млн рублей. В последние годы прививками охвачены 90-95% детей в Приднестровье. Мероприятия, заложенные в новой целевой программе, позволят проводить иммунизацию 95-98% детей. По словам главы Минздрава Кристины Албул, программа по иммунизации дополнена новыми вакцинами – против ротавирусной и пневмококковой инфекций, против рака шейки матки, вызванной вирусом папилломы человека, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Мы поддержали в I чтении. Очень тщательно и досконально изучаем этот вопрос. Необходимо понимать, что в борьбе с инфекциями (с учетом глобализации и перемещения граждан), мы не можем быть в одиночестве. Мы где-то должны принимать решение для борьбы с управляемыми инфекциями именно в части сопредельных государств. Поэтому, если вакцина есть в календаре прививок в Молдове или Украине, мы тоже должны сделать, для того чтобы быть в ногу со временем. Есть и от ВОЗ предложения», – пояснил глава парламентского профильного комитета Сергей Чебан.
Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению подчеркнул, что мнений и статей на тему необходимости некоторых вакцин много. Поэтому депутаты Комитета будут тщательно изучать вопрос, советоваться с врачами и специалистами, чтобы ко II чтению доработать государственную целевую программу по иммунизации населения Приднестровья на следующие 5 лет. vspmr.org