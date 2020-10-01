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Время назад. Переходим на зимнее время

Время назад. Переходим на зимнее время

Традиционно в конце октября переводим время с летнего на зимнее. В ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 октября, стрелки часов нужно перевести на час назад.

Кроме Приднестровья, на зимнее время перейдут соседние Украина и Молдова, а также почти все европейские страны. Россия от перевода стрелок отказалась ещё в 2011 году, поэтому разница во времени между Тирасполем и Москвой составит один час.

Переход на час вперёд летом и на час назад зимой впервые был проведён в Великобритании в целях экономии энергетических ресурсов. Сама же идея экономии ресурсов путём перевода стрелок часов принадлежит американскому государственному деятелю, одному из авторов Декларации независимости США Бенджамину Франклину (1706-1790). В Соединённых Штатах Америки переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года.

От перевода часов отказались также в 161 стране мира.

В марте 2019 года Европейский парламент постановил отменить переход на зимнее время с 2021 года. Таким образом, стрелки часов в странах ЕС будут в последний раз переведены на один час вперед в последнее воскресенье марта 2021 года.

В 2011 году это сделали Россия и Беларусь. В 2016 году от зимнего времени отказалась Турция. Грузия и Казахстан аналогично поступили в 2005 году, четыре республики Центральной Азии – еще в начале 90-х годов. Армения отменила переход на летнее время в 2012 году.

В настоящее время Украина тоже рассматривает возможность отмены зимнего времени с 2021 года.
  • Сегодня, 08:27
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