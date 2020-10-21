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В Рыбницком районе выявили случай бешенства
Категория:
Новости дня
В Рыбницком районе выявили первый в этом году случай бешенства. Недавно наличие опасного заболевания подтвердили лабораторно. Заболела собака. В Строенцах она укусила 4 человек,
сообщает
Первый Приднестровский канал.
tv.pgtrk.ru
Сегодня, 08:33
DTV
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