Вторая волна коронавируса накрыла Европу, и страны начинают вводить новые ограничения. Новые карантинные меры появятся даже в Швеции — единственной европейской стране, весной отказавшейся от локдауна и штрафов. Однако большинство стран старается избежать тотального карантина, так как слишком тяжелым для экономики оказались его последствия весной, пишет aif.ru.
Чехия: отключить вай-фай, запретить продажи алкоголя
При пересчете на душу населения именно в Чехии — худшие показатели по заболеваемости COVID-19 по Европе. 5 октября здесь ввели режим чрезвычайного положения. Правительство республики вводит строгие меры: закрыты кинотеатры, театры и зоопарки, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.
Чехия — страна пива и сытной кухни, поэтому значительная часть ограничений коснулась ресторанной сферы. Сначала все рестораны обязали закрываться в 20:00, а от владельцев потребовали отключить в них бесплатный вай-фай, чтобы сократить время посещения заведений. За одним столиком должно было быть не более 4 человек. А вскоре рестораны и вовсе закрыли: теперь они работают только навынос. Чехам также запретили распивать алкоголь на улице. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что, если ситуация не улучшится, правительство не исключает, что придется ввести полный запрет на продажу алкоголя. Чиновники считают, что уж эта мера сможет удержать чехов дома. Но пока наоборот: недовольные жесткими мерами жители республики устраивают уличные протесты.
Швеция: ограничений больше, чем весной
Весной Швеция была единственной в ЕС страной, отказавшейся от локдауна. Здесь не вводили штрафы, почти не переводили сотрудников на удаленную работу, а требование носить маски носило скорее рекомендательный характер. Правда, смертность в стране к маю оказалась одной из самых высоких в мире. Коронавирус особенно бушевал в домах престарелых: половина из умерших от COVID-19 стариков заразилась именно там. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в июне заявил, что «могли бы справиться с инфекцией лучше», поэтому ко второй волне коронавируса здесь задумались о более серьезных ограничениях.
19 октября в Швеции опубликовали новые рекомендации: избегать торговых центров, библиотек, музеев, бассейнов и фитнес-клубов. Жителям советуют ограничить контакты с людьми из группы риска, чтобы их не заразить, и по возможности не пользоваться общественным транспортом.
Шведские власти остались верны себе: они не вводят штрафы, а призывают граждан быть сознательными.
В Польше запретили свадьбы, а в Италии — любительский футбол
В октябре в Италии число заражений стало увеличиваться в геометрической прогрессии, поэтому правительству пришлось срочно вводить новые ограничения. Сотрудники возвращаются к удаленной работе, рестораны должны закрываться до полуночи, а бары без посадочных мест — уже в 18:00. Любительские футбольные матчи и соревнования по контактным видам спорта под запретом.
В Испании ввели мини-локдаун: жителям не рекомендуют без уважительной причины выезжать за пределы своего района. Рестораны и бары работают, но до 18:00. А вот в Каталонии их и вовсе закрыли: теперь они готовят еду исключительно навынос.
В Великобритании и Польше ввели градацию городов по заболеваемости. Так, британские власти выделили три уровня опасности: низкий, средний и высший. Последний, например, присвоили Ливерпулю, где закрыли вообще все бары.
Польшу поделили на красную, желтую и зеленую зоны. Половина страны (почти все крупные города, в том числе Варшава, Краков, Гданьск) оказалась в красной, там самые строгие ограничения. Запрещены все публичные мероприятия и даже проведение свадеб. В очереди в супермаркете может стоять не более 5 человек. Рестораны и кафе работают навынос. В желтой зоне заведения общепита должны закрываться уже в 21:00.
В Германии решения о введении ограничений принимают власти федеральных земель, поэтому везде меры разные. В крупнейших городах — Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне — они самые строгие: комендантский час с 10 часов вечера, запрет на продажу алкоголя по ночам. Также Ангела Меркель призвала увеличить объемы тестирования в домах престарелых.
Во Франции самые строгие меры также коснулись конкретных городов с неблагоприятной ситуацией: Тулузу и Монпелье внесли в список «максимальной угрозы». На две недели тут закрылись бары и казино, а рестораны и музеи будут работать с существенными ограничениями.
С 17 октября в 9 городах Франции введен комендантский час с 9 вечера до 6 утра.
В Португалии уже запретили собираться компаниям больше 4 человек. Одна из мер, которые рассматривает правительство, — заставить школьников, студентов, военных и госслужащих пользоваться приложением, которое сможет отслеживать их геолокацию.
А в Аргентине школьники продолжают учиться не на удаленке, но и не в классах. Погода позволяет проводить уроки прямо на улице.
Кстати, пока Европа ужесточает ограничения, Австралия и Япония их ослабляют. В Австралии постепенно снимают локдаун, который продлился три месяца, а Япония упростила правила въезда.
Внезапно решила открыть кинотеатры Индия, хотя в стране более 7 миллионов случаев COVID-19, она догоняет США и рискует выйти на первое место в мире. Но там открыли кинотеатры, которые не работали последние полгода. Видимо, для индийца жизнь без кино пострашнее эпидемии. На входе измеряют температуру, весь сеанс просят оставаться в маске. aif.ru