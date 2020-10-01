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Зеленский вернул "натуральный" пакет малыша

Зеленский вернул "натуральный" пакет малыша

Владимир Зеленский подписал закон о выдаче пакета малыша в натуральном виде, а не в виде единоразовой финансовой помощи.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, закрепляющий пакет малыша в виде одноразовой натуральной помощи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 21 октября.

Пакет малыша будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка. Его стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до шести лет, пишет korrespondent.net.

Кроме того, в документе уточняется перечень получателей пакетов малыша, если родители отсутствуют. Получателями могут быть усыновители, патронатные воспитатели, приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

При этом выдавать пакеты малыша будут в больницах. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.

Наконец, с 1 июля 2021 года родители смогут получить деньги вместо натуральной помощи.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует выплачивать родителям стоимость "пакета малыша". Если родители детей, родившихся в 2020 году, не получили "пакет малыша", им могут компенсировать его стоимость, сказано в проекте постановления Минсоцполитики.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:45
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