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Вне зоны доступа: Все предоплаченные SIM-карты в Молдове будут отключены

Вне зоны доступа: Все предоплаченные SIM-карты в Молдове будут отключены

Служба информации и безопасности в РМ представила законопроект, согласно которому все предоплаченные SIM-карты будут постепенно отключены и в дальнейшем пользователи смогут приобретать их только с удостоверением личности.

СИБ предупреждает, что в случае выявления передачи карты (предоставляемых услуг связи) другим лицам – номер будет отключен, передает kp.md.

В опубликованном пресс-релизе СИБа говорится: “ответственность за любые действия, запрещенные нормативными актами или условиями, введенными поставщиком, несет пользователь. В случае выявления факта предоставления конечным пользователем услуг третьим лицам, соответствующие услуги будут отключены. В то же время, предоставление персональных данных при покупке электронных услуг облегчит идентификацию конечного пользователя, а в случае, если он передаст карту другому лицу, это облегчит его идентификацию. В то же время, после утверждения окончательного законопроекта, будут разработаны нормы о порядке доступа конечных пользователей к сетям электронных коммуникаций общего пользования, которые позволят их идентифицировать и установить меры для минимизации риска незаконной передачи конечными пользователями карт третьим лицам”.

Реализуемый проект будет предусматривать переходный период.

Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий сообщает, что в период с 2018 по 2019 годы было продано около 2,5 млн. деперсонализированных предоплаченных карт, из которых к концу 2019 года активными были 2 млн.

Отметим что законопроект, регламентирующий продажу предоплаченных карт, находится на рассмотрении рабочей группы Государственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности. Следующим шагом должно стать его одобрение правительством и вынесение на голосование в парламенте.
kp.md
  • Сегодня, 09:02
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