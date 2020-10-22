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Пенсии россиян защитят

Пенсии россиян защитят

Центробанк подготовил новые ограничения для инвестирования средств, находящихся в управлении негосударственных пенсионных фондов (НПФ), пишет lenta.ru ссылаясь на «Ведомости». Так регулятор хочет дополнительно защитить будущие пенсии россиян.

Нововведения коснутся вложений пенсионных резервов. К ним относятся накопительная часть пенсии, переданная в управления НПФ до «заморозки» в 2014 году, а также взносы граждан в рамках добровольного пенсионного страхования.

Для получения дохода и увеличения счета каждого клиента НПФ инвестируют взносы. При этом в законе прописан ряд ограничений, направленных на снижение риска таких вложений. Новые правила, разработанные ЦБ, ограничат вложения в бессрочные облигации (не предусматривающие погашения и рассчитанные на бессрочные купонные выплаты).

В частности, будет ограничен объем вложений в такие бумаги — для них будет предусмотрен единый с акциями того же эмитента лимит. Также для «вечных» облигаций необходимо будет ориентироваться на рейтинг не эмитента, а отдельного выпуска. В случае, если он окажется слишком низким, покупка облигаций станет невозможной.

Также нововведения коснутся ипотечных облигаций — бумаг, обеспеченных выданными ипотечными кредитами. Вложения в них ограничат пятью процентами от общего объема средств под управлением НПФ.

Изначально планировалось, что новые правила вступят в силу с 2021 года, однако в итоге ЦБ решил отложить некоторые из них. В противном случае в условиях кризиса могла последовать распродажа активов фондами, что привело бы к снижению цен облигаций и росту их доходности. Последнее обстоятельство отразилось бы на общем уровне ставок на долговом рынке, затруднив доступ к заемным средствам.
lenta.ru
  • Сегодня, 09:15
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