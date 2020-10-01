Как и в предыдущие годы, в структуре республиканского бюджета свою работу будут осуществлять целевые бюджетные фонды. Самый большой из них – Фонд капитальных вложений. Здесь в проекте на 2021 год закладывается порядка 160 млн рублей на ремонт и реконструкцию объектов и порядка 52 млн на обновление медицинского оборудования. Это значительно ниже показателей двух предыдущих лет. Большой акцент, по-прежнему, будет сделан на восстановление социальной инфраструктуры. В частности, речь идет об объектах здравоохранения и просвещения. Среди новшеств фонда – благоустройство городов, сообщается на сайте Правительства.
В жилищно-коммунальной сфере так же, как и в прошлые годы, государство будет поддерживать население. В бюджет заложены средства межтарифной разницы. Кроме того, часть денег пойдет и ЖЭУКам. По льготе, оказываемой гражданам по оплате услуг в сфере обслуживания жилфонда, на 2021 год предусмотрено 28 млн рублей.
«Важная составляющая проекта бюджета – 145 млн планируется направить на финансирование межтарифной разницы. Это те деньги, которые сегодня не платит население за коммунальные услуги, если говорить об их реальной стоимости, это те средства, которые финансируются из республиканского бюджета и эту практику планируется продолжить в следующем году. Особо хочу отметить, что эти средства не являются поддержкой предприятий ЖКХ. Это то, что направляется уже третий год подряд на поддержку населения ввиду неувеличения тарифов на свет, газ и тепло», –отметил Премьер Александр Мартынов.
Развитие предпринимательства и поддержка АПК
Если в этом году Фонд развития предпринимательства объединял сразу несколько направлений – гранты начинающим и поддержка предпринимательства через проект «Покупай приднестровское», субсидии производителям молока и дотации на покупку нетелей, то в 2021 году планируют поступить иначе, разделив фонды.
Так, свою работу может начать Фонд развития сельского хозяйства и мелиорации. Здесь планируется не только поддерживать субсидиями производителей молока и животноводов, закупающих нетели, но восстанавливать оросительный комплекс республики.
В будущий Год молодежи планируют поддержать и молодые семьи, работающие в приоритетных для республики отраслях. Если в этом году данная программа не заработала (ее средства, как и из некоторых других направлений, были направлены на борьбу с COVID-19), то в будущем ее планируют реализовать.
«Цель данного Фонда поддержки молодежи, который сформирован в рамках принятого Закона «О поддержке молодых семей», – закрепление кадров и поддержка молодых семей, условия соответствуют тем, которые предусмотрены названным законом. Сумма фонда на 2021 год составляет 15 млн рублей, что позволит приобрести жилье порядка 103 молодым семьям», – поделилась подробностями первый Вице-премьер – глава минфина Татьяна Кирова.
Обеспечивать в будущем году жильем планируется и сотрудников предприятий ЖКХ. Напомним, в Правительстве разрабатывают программу по льготной ипотеке.
«Субсидирование процентной ставки будет за счет финансов предприятий, но хочу отметить, что денежные средства на эти предприятия поступают в том числе из республиканского бюджета и из межтарифной разницы», – акцентировал внимание Глава Правительства.
Дорожный фонд также с новшествами: здесь планируют направлять средства на реконструкцию городских тротуаров. По-прежнему в поле зрения и благоустройство внутридворовых территорий детских садов, школ и интернатов, ремонт республиканских и муниципальных дорог, обследование мостов.
«Следует констатировать полную сбалансированность по всем расходам госбюджета за счет доходных источников и за счет источников в соответствии, предусмотренных законодательством», –отметила первый зампред Правительства.
«Важно отметить, что проект бюджета на 2021 год помимо основных функций направлен на развитие государства в целом, на решение проблем государства и на решение проблем и развитие практически каждого приднестровца», – подытожил представление главного финансового документа Премьер-министр.
Далее его обсуждение продолжится на площадках профильных комитетов Верховного Совета.