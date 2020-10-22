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Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.

"Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России",- сказал Кучерена, передает ria.ru

По его словам, законодательство РФ позволяет ему получить бессрочный вид на жительство. Адвокат отметил, что процедура продления вида на жительство затянулась из-за ситуации с коронавирусом, но "теперь ответ получен".

Отвечая на вопрос, как Сноуден себя чувствует во время пандемии, Кучерена сказал, что "с ним все в порядке"

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.

ria.ru
  • Вчера, 17:27
  • DTV
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