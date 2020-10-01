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В Бюро по реинтеграции Молджовы появится новое управление

В Бюро по реинтеграции Молджовы появится новое управление

Структура Бюро по реинтеграции Молдовы подвергнется изменениям. В среду правительство РМ внесло изменения в регламент по организации структуры и штатного состава Государственной канцелярии, которые подразумевают подобные изменения.

К трем отделам, существующим в рамках бюро, прибавится "Служба делегации РМ в составе Объединенной Контрольной Комиссии". В пояснительной записке отмечается, что изменения направлены "на консолидацию институциональных возможностей в политике реинтеграции", передает point.md ссылаясь на infotag.md

"С учетом того, что глава делегации в ОКК является представителем правительства и несет ответственность за самый широкий спектр вопросов, создание управления, ответственного исключительно за Зону безопасности, поможет организовать и поддержать деятельность делегации в составе Комиссии", - говорится в документе.

Также в рамках Госканцелярии будут созданы и другие отдельные управления "в целях рационализации и улучшения работы" - "Управление институционального менеджмента, Управления по межинституциональной координации, управление по координации в области прав человека и социального диалога".

Кроме того, в составе Госканцелярии появится Бюро по связям с ветеранами, со статусом управления. По словам представителей правительства, это бюро работает уже с августа, но теперь официально включено в госструктуру.
point.md
  • Вчера, 17:09
  • DTV
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