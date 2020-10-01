Dnestr.TV

 
0

Население Молдовы все меньше и все старее: каждый пятый человек – пожилого возраста

Население Молдовы все меньше и все старее: каждый пятый человек – пожилого возраста

Население мира находится в пос­тоянном процессе старения. В 2019 году около 703 миллионов человек во всем мире были в воз­расте 65 лет и старше. Доля этих людей в общей численности насе­ления увеличилась с 6% в 1990 году до 9% в 2019 году, а к 2050 году, по оценкам, она увеличится до 16%.

Согласно Национальному бюро ста­тистики (НБС), в Республике Молдова на начало 2020 года проживало 574,9 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше, что составляет 21,8% от общей численности населения с постоянным местом житель­ства. Из общего числа пожилых людей около 60% составляли женщины, каждый третий был в возрасте от 60 до 64 лет, а 10,9% — люди старше 80 лет, передает vocea.md.

Груз прожитых лет

Мы пообщались с пожилыми людьми, чтобы узнать, как им удается справляться со всем с пенсией, которую они получают, и что для них является самым тяжелым бременем.

«Какая у вас пенсия? – 1800 леев. – На что вам этого хватает? – Только на хлеб. Я инвалид I группы, 39 лет проработала в загсе. У меня есть сын, который только недавно закончил вуз и начал работать, и я надеюсь на его помощь. То, что у нас есть сейчас, нельзя назвать достойной жизнью. Денег едва хватает сводить концы с кон­цами. У меня и в мыслях не было, что на старости лет жизнь будет такой сложной», — жалуется Елена Бивол из Кишинэу.

Другую женщину, с которой мы побесе­довали, зовут Мария, ей 87 лет. Преклон­ный возраст она встретила в одиночестве, ее муж скончался 10 лет назад, а дети, говорит она, заняты своими заботами.

«Получаю 1800 леев. Я больна. Боже мой… – Государство вам помогает? – Ничем. – Как вы справляетесь? Как могу… где получается, где молчу и терплю… Уровень жизни ниже того, который заслу­живает вышедший на пенсию человек, который проработал всю жизнь. Цены растут, нам и власти, и партии только раз­дают обещания», — сказала женщина.

Справиться с трудностями жизни, полу­чая пенсию в размере 1800 леев, пытается и другая пенсионерка – Мария Ботнару. Ей исполнился 81 год. Чтобы заработать на жизнь, женщина выращивает комнат­ные растения и продает их у входа в под­земный переход в столичном секторе Рышкань.

«Кто мне поможет? Мужа нет в живых. У детей своя жизнь. Мне нужно платить и за коммунальные услуги, и покупать лекарства. Я не покупаю мясо или сыр. Тяжело, но сейчас всем сложно живется…», — вздыхает женщина.

Все больше и больше

По данным Национального бюро ста­тистики, доля людей старше 60 лет посто­янно растет. За последние пять лет больше всего выросла доля людей в возрастной группе 65-69 лет — с 25,8% в начале 2016 года до 28,5% в начале нынешнего года.

На начало 2020 года коэффициент ста­рения населения составил 21,8%, что соот­ветствует высокому уровню демографи­ческого старения. По сравнению с нача­лом 2016 года он вырос на 3,3 процентных пункта.

Статистические данные указывают, что за последние четыре года численность населения старше 85 лет сократилось почти на один процент. Снижается и доля людей в возрасте от 60 до 64 лет, но, с дру­гой стороны, постоянно растет доля насе­ления в возрасте от 65 до 69 лет.

Согласно официальным данным, сред­няя величина прожиточного минимума для пожилых людей в 2019 году состав­ляла более 1700 леев в месяц. Для пен­сионеров из крупных городов прожиточ­ный минимум составляет около 1950 леев, а из сельских населенных пунктов — 1620 леев. Это если люди старшего поко­ления более-менее здоровы и не нужда­ются в лекарствах, в ином случае и речи не может быть об упомянутом выше прожи­точном минимуме.
vocea.md
  • Сегодня, 06:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Льготный проезд с перебоями
  • Молдова перед выбором
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Zero Waste fest или как сделать жизнь экологичнее

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Льготный проезд с перебоями
  • Молдова перед выбором
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Zero Waste fest или как сделать жизнь экологичнее
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна