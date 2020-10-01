Население мира находится в постоянном процессе старения. В 2019 году около 703 миллионов человек во всем мире были в возрасте 65 лет и старше. Доля этих людей в общей численности населения увеличилась с 6% в 1990 году до 9% в 2019 году, а к 2050 году, по оценкам, она увеличится до 16%.
Согласно Национальному бюро статистики (НБС), в Республике Молдова на начало 2020 года проживало 574,9 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше, что составляет 21,8% от общей численности населения с постоянным местом жительства. Из общего числа пожилых людей около 60% составляли женщины, каждый третий был в возрасте от 60 до 64 лет, а 10,9% — люди старше 80 лет, передает vocea.md.
Груз прожитых лет
Мы пообщались с пожилыми людьми, чтобы узнать, как им удается справляться со всем с пенсией, которую они получают, и что для них является самым тяжелым бременем.
«Какая у вас пенсия? – 1800 леев. – На что вам этого хватает? – Только на хлеб. Я инвалид I группы, 39 лет проработала в загсе. У меня есть сын, который только недавно закончил вуз и начал работать, и я надеюсь на его помощь. То, что у нас есть сейчас, нельзя назвать достойной жизнью. Денег едва хватает сводить концы с концами. У меня и в мыслях не было, что на старости лет жизнь будет такой сложной», — жалуется Елена Бивол из Кишинэу.
Другую женщину, с которой мы побеседовали, зовут Мария, ей 87 лет. Преклонный возраст она встретила в одиночестве, ее муж скончался 10 лет назад, а дети, говорит она, заняты своими заботами.
«Получаю 1800 леев. Я больна. Боже мой… – Государство вам помогает? – Ничем. – Как вы справляетесь? Как могу… где получается, где молчу и терплю… Уровень жизни ниже того, который заслуживает вышедший на пенсию человек, который проработал всю жизнь. Цены растут, нам и власти, и партии только раздают обещания», — сказала женщина.
Справиться с трудностями жизни, получая пенсию в размере 1800 леев, пытается и другая пенсионерка – Мария Ботнару. Ей исполнился 81 год. Чтобы заработать на жизнь, женщина выращивает комнатные растения и продает их у входа в подземный переход в столичном секторе Рышкань.
«Кто мне поможет? Мужа нет в живых. У детей своя жизнь. Мне нужно платить и за коммунальные услуги, и покупать лекарства. Я не покупаю мясо или сыр. Тяжело, но сейчас всем сложно живется…», — вздыхает женщина.
Все больше и больше
По данным Национального бюро статистики, доля людей старше 60 лет постоянно растет. За последние пять лет больше всего выросла доля людей в возрастной группе 65-69 лет — с 25,8% в начале 2016 года до 28,5% в начале нынешнего года.
На начало 2020 года коэффициент старения населения составил 21,8%, что соответствует высокому уровню демографического старения. По сравнению с началом 2016 года он вырос на 3,3 процентных пункта.
Статистические данные указывают, что за последние четыре года численность населения старше 85 лет сократилось почти на один процент. Снижается и доля людей в возрасте от 60 до 64 лет, но, с другой стороны, постоянно растет доля населения в возрасте от 65 до 69 лет.
Согласно официальным данным, средняя величина прожиточного минимума для пожилых людей в 2019 году составляла более 1700 леев в месяц. Для пенсионеров из крупных городов прожиточный минимум составляет около 1950 леев, а из сельских населенных пунктов — 1620 леев. Это если люди старшего поколения более-менее здоровы и не нуждаются в лекарствах, в ином случае и речи не может быть об упомянутом выше прожиточном минимуме. vocea.md