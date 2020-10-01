В промышленном производстве кризис начался год назад, но сейчас темпы падения немного сократились. В сентябре 2020 года в Украине объемы промышленного производства сократились на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата в четверг, 22 октября.
Отметим, что это меньше, чем в августе, когда зафиксировали падение на 5,3%. При этом за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство сократилось на 7,0%, передает korrespondent.net.
В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,6%, в перерабатывающей промышленности - падение на 8,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 4,8%.
Напомним, что ранее НБУ улучшил прогноз по инфляции в 2020 году. Цены в Украине начали расти с приходом осени и будут ускоряться до конца этого года и в начале следующего. korrespondent.net