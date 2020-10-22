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Путин рассказал о зависимости экономики Молдавии от России

Путин рассказал о зависимости экономики Молдавии от России

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ знают, что происходят в Молдавии, но ее отрасли завязаны на Россию и без нее существовать пока не могут.

"Мы видим, что происходит вокруг Молдовы, и знаем потребности молдавского народа и в развитии демократии, и в развитии экономики с другой стороны. Но молдавское вино кто покупает? Во Франции купят молдавское вино?... Дело не только в вине, но другие отрасли экономики настолько завязаны на Россию, что нормально существовать просто не могут, пока во всяком случае. Нигде, кроме как на российском рынке это производство не востребовано", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай", передает ria.ru.

Путин выразил надежду, что избиратели в Молдавии оценят усилия нынешнего президента их страны Игоря Додона по развитию отношений с Россией.
ria.ru
  • Сегодня, 07:03
  • DTV
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