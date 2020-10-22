Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ знают, что происходят в Молдавии, но ее отрасли завязаны на Россию и без нее существовать пока не могут.
"Мы видим, что происходит вокруг Молдовы, и знаем потребности молдавского народа и в развитии демократии, и в развитии экономики с другой стороны. Но молдавское вино кто покупает? Во Франции купят молдавское вино?... Дело не только в вине, но другие отрасли экономики настолько завязаны на Россию, что нормально существовать просто не могут, пока во всяком случае. Нигде, кроме как на российском рынке это производство не востребовано", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай", передает ria.ru.
Путин выразил надежду, что избиратели в Молдавии оценят усилия нынешнего президента их страны Игоря Додона по развитию отношений с Россией. ria.ru