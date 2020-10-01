Девять правозащитных организаций с обоих берегов Днестра будут осуществлять деятельность по продвижению прав лиц из уязвимых групп, тем самым способствуя преодолению общественных барьеров, с которыми сталкиваются люди из уязвимых групп, когда они претендуют на свои права.
Помощь предоставляется через ПРООН в рамках Совместной программы ООН "Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра", внедряемой шестью агентствами ООН в Молдове.
В конкурсе грантов приняли участие 15 правозащитных организаций на обоих берегах Днестра. Гранты на общую сумму 45 000 долларов США получили девять организаций из числа принявших участие в конкурсе, говорится в пресс-релизе.
Выигравшие проекты направлены на привлечение общества к продвижению участия людей из уязвимых групп в социальной и экономической деятельности; были предусмотрены тренинги по правовым и правозащитным вопросам (адвокаси) для сообщества людей, живущих с ВИЧ, а также уроки экономики для людей с ограниченными возможностями.
Гранты также были предоставлены на обучение пожилых людей информационным технологиям, развитие общинных социальных услуг на для людей из уязвимых групп, а также для семей, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями. Кроме того, на средства из финансовой помощи, предоставленной Швецией, будет опробована служба личного помощника для детей с тяжелыми формами ограничения возможностей, а людям с ограниченными возможностями помогут начать вести независимый образ жизни.
Все проекты будут реализованы в течение одного года.
Это первый конкурс грантов для правозащитных организаций с обоих берегов Днестра, организованный Совместной программой ООН при финансовой поддержке Швеции. Следующий конкурс грантов будет объявлен до конца 2020 года.
Совместная программа ООН "Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра" способствует сокращению неравенства женщин, мужчин и детей в приднестровском регионе путем расширения прав и возможностей уязвимых групп, с тем чтобы они могли реализовать свои права. Программа осуществляется в период 2019-2022 гг. и содействует проведению реформ, ориентированных на права человека на обоих берегах Днестра.