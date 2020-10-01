Dnestr.TV

 
0

Движение транспорта по путепроводу на ул. Котовского – ул. Панина будет ограничено

Движение транспорта по путепроводу на ул. Котовского – ул. Панина будет ограничено

В 2019 г. по поручению главы госадминистрации города было проведено визуальное обследование всех мостов и путепроводов в Бендерах и селах Протягайловка и Гиска.

По результатам - принято решение провести инструментальную экспертизу путепровода по ул. Котовского – ул. Панина. 16 октября от Приднестровского проектного института поступило заключение в госадминистрацию, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.

"По результатам обследования данному объекту определена категория технического состояния – ограничено-работоспособное. В связи с рекомендациями будет запрещен проезд по путепроводу автотранспорта общей массой более 20 тонн, ограничена скорость передвижения транспортных средств до 30 км/час, а также введена дистанция между ними в 30 метров", - пояснил начальник УЖКХ г. Бендеры Сергей Юрецкий.

Данные меры вступают в силу с 23 октября 2020 года и продлятся до проведения ремонтно-восстановительных работ.

Сегодня уже были установлены соответствующие дорожные знаки, искусственная неровность при въезде на путепровод. Кроме того, был разработан ГАИ и утвержден главой госадминистрации маршрут движения транспортных средств общей массой более 20 тонн (Суворова, Тираспольская, Коммунистическая с выездом на ул. Дружбы либо Ечина).

"Убедительная просьба ко всем участникам дорожного движения - выполнять требования дорожных знаков, помните – это ваша безопасность", – заключил Сергей Юрецкий

Движение транспорта по путепроводу на ул. Котовского – ул. Панина будет ограничено
bendery-ga.org
  • Сегодня, 18:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Льготный проезд с перебоями
  • Молдова перед выбором
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Zero Waste fest или как сделать жизнь экологичнее

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Льготный проезд с перебоями
  • Молдова перед выбором
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Zero Waste fest или как сделать жизнь экологичнее
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна