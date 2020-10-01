В 2019 г. по поручению главы госадминистрации города было проведено визуальное обследование всех мостов и путепроводов в Бендерах и селах Протягайловка и Гиска.
По результатам - принято решение провести инструментальную экспертизу путепровода по ул. Котовского – ул. Панина. 16 октября от Приднестровского проектного института поступило заключение в госадминистрацию, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
"По результатам обследования данному объекту определена категория технического состояния – ограничено-работоспособное. В связи с рекомендациями будет запрещен проезд по путепроводу автотранспорта общей массой более 20 тонн, ограничена скорость передвижения транспортных средств до 30 км/час, а также введена дистанция между ними в 30 метров", - пояснил начальник УЖКХ г. Бендеры Сергей Юрецкий.
Данные меры вступают в силу с 23 октября 2020 года и продлятся до проведения ремонтно-восстановительных работ.
Сегодня уже были установлены соответствующие дорожные знаки, искусственная неровность при въезде на путепровод. Кроме того, был разработан ГАИ и утвержден главой госадминистрации маршрут движения транспортных средств общей массой более 20 тонн (Суворова, Тираспольская, Коммунистическая с выездом на ул. Дружбы либо Ечина).
"Убедительная просьба ко всем участникам дорожного движения - выполнять требования дорожных знаков, помните – это ваша безопасность", – заключил Сергей Юрецкий