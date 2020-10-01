В период с 16 по 22 октября на территории республики зарегистрировано 189 заявлений и сообщений о преступлениях. По 155 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано четыре грабежа (три из них раскрыты), одно изнасилование (лица установлены), 30 краж (11 из них раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано 12 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по 11 фактам), три преступления в сфере экономики (лица установлены), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано 12 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано девять госдолжников и один неплательщик алиментов.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1509 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 23 водителя, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено семь таких водителей, г. Бендеры и Рыбницкого района – по пять, Слободзейского – четыре, Григориопольского и Каменского районов – по одному.
С 16 по 22 октября на территории республики зарегистрировано пять пожаров. Погибших и раненых нет. Четыре пожара зарегистрировано в г. Бендеры и один – на территории Слободзейского района (с. Ново-Котовск). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола.