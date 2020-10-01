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Зам. Председателя Бендерского городского Совета народных депутатов освобожден от выполнения должностных и служебных обязанностей

Зам. Председателя Бендерского городского Совета народных депутатов освобожден от выполнения должностных и служебных обязанностей

Заместитель Председателя Бендерского городского Совета народных депутатов Шайдуров Михаил Иванович освобожден от выполнения должностных и служебных обязанностей. За это решение проголосовали депутаты городского Совета на 59-й внеочередной сессии, которая состоялась сегодня, 22 октября.

Как передается на сайте Бендерского городского Совета народных депутатов, это связано с его заявлением по поводу участия в выборах депутатов городского Совета народных депутатов 26 созыва в качестве кандидата в депутаты. В связи с этим внесено изменение в персональный состав Президиума городского Совета. Шайдуров Михаил Иванович, заместитель Председателя городского Совета народных депутатов, депутат от избирательного округа № 6 из состава Президиума исключен. Оба решения вступают в силу с 23 октября 2020 года.

bendery.org
  • Сегодня, 19:22
  • DTV
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