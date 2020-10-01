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Премьер нацелил упростить выдачу больничных работающим родителям, чьи дети не посещают детсады из-за ограничений

Премьер нацелил упростить выдачу больничных работающим родителям, чьи дети не посещают детсады из-за ограничений

Председатель Правительства второй раз за эту неделю собрал экспертов Координационного совета по образованию. Напомним, что в минувшую среду стороны говорили о планах по открытию школьных столовых после осенних каникул, сохранении зарплат учителей, несмотря на отсутствие «продленок», тестировании местных обеззараживателей воздуха и поставках компьютеров, чтобы преподаватели могли вести занятия удаленно со своего рабочего места.

По некоторым из этих вопросов даны уточнения. Что касается возобновления горячего питания в школах, то эпидемиологи уже подготовили рекомендации на этот счет. Документ направлен всем руководителям учебных заведений для ознакомления и последующего исполнения, сообщается на сайте Правительства.

«Решение о том, чтобы снова начать кормить учеников в школе, принято на заседании Оперштаба при Президенте ПМР. Если не будет существенного ухудшения ситуации с коронавирусом до начала второй четверти, то питание можно возобновить», – акцентировал внимание Александр Мартынов.

Закрыт вопрос по УНО Тирасполя, Григориопольского и Дубоссарского районов в части согласования с СЭС обновленного школьного расписания. Речь идет о включении пятого урока в будние дни.

Наконец, участники совещания говорили о проблеме приема большего числа маленьких приднестровцев в детсады. Сегодня в республике действуют строгие правила по наполняемости дошкольных учреждений. Это значит, что часть малышей не посещают свои группы, и за ними надо смотреть одному из работающих родителей. Для этого кто-то из них должен вынужденно выйти на больничный, но не всегда есть возможность официально подтвердить, что и отец, и мать трудятся (особенно когда имеются случаи выезда на заработки). По итогу заявителю отказывают в выдаче листа о временной нетрудоспособности.

В ходе диалога собеседники рассмотрели несколько вариантов того, как можно убрать имеющиеся трудности. Специалисты изучат положение дел по наполняемости детских садов во всех городах и районах, а также выступят с предложениями по упрощению механизма выписки больничных. Наработки следует представить на следующей неделе, поставил задачу Премьер.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 08:46
  • DTV
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