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Глава комитета палаты представителей США по разведке Адам Шифф

Глава комитета палаты представителей США по разведке Адам Шифф

Глава комитета палаты представителей США по разведке Адам Шифф призвал признать независимость непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом он написал в Twitter.

«Я официально призываю к признанию независимой Республики Арцах США. Соединенные Штаты не будут сидеть сложа руки, пока Азербайджан и Турция ведут войну с Арцахом», — написал Шифф, передает gazeta.ru

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

gazeta.ru
  • Сегодня, 09:06
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