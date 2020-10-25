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На российском танкере в Азовском море прогремел взрыв

На российском танкере в Азовском море прогремел взрыв

На танкере под российским флагом в Азовском море прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

В Росморречфлоте заявили, что 10 человек спасены, судьба 3 человек неизвестна, ведутся их поиски.

«Интерфакс» со ссылкой на информированные источники пишет, что взрыв произошел на танкере «Генерал Ази Асланов» в Керченском проливе. По данным агентства, экипаж состоит из 13 человек, 4 находятся на борту, 6 спасены, ведутся поиски еще 3 человек.

Уточняется, что судно находится на плаву, пожара нет.

СК возбудил уголовное дело после взрыва на танкере в Азовском море

Следователи завели дело о нарушении требований пожарной безопасности после инцидента в Азовском море с танкером "Генерал Ази Асланов", сообщает старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Взрыв на танкере в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ", пишет ria.ru.

"По факту нарушения требований пожарной безопасности на танкере "Генерал Ази Асланов" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц)", - заявила Марковская.

По данным СК, в субботу примерно в 18.30 в акватории Азовского моря во время следования танкера из нейтральных вод Черного моря произошло возгорание взрывоопасной смеси груза - легковоспламеняющийся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке.
  • Сегодня, 08:37
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