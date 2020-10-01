Идея чествовать водителей появилась достаточно давно. Хоть поначалу официальное название торжества было другим. Оно называлось «День работника автотранспорта», а вот в народе его величали «Днем шофера». Главными героями такого праздника считается водитель. Это человек, управляющий трамваем или автобусом, грузовиком или троллейбусом, такси и прочим транспортом.
Принято поздравлять и людей, занимающихся сервисным обслуживанием автотранспорта, а также их целенаправленным производством. Речь идет про автослесарей и автомехаников, шиномонтажников и конструкторов автомобилей, руководителей вместе с работниками специализированных автотранспортных предприятий.
Каждый год такое торжество демонстрирует важность автомобилей в экономике современной страны с целью отдать заслуженное уважение представителям отрасли. Ведь именно они ежедневно делают рутинную жизнь каждого человека комфортнее. Но сегодня праздник вовсе не несет того первозданного значения. Отмечают его, как профессиональные водители, так и обычные автовладельцы-любители. Дата празднования приходится на четвертое воскресение октября. Так в 2020-м страна и представители профессии будут отмечать 25-го числа.
ИСТОРИЯ
Идея чествовать шофера родилась еще во времена СССР. Впрочем, именно тогда ее и реализовали. Все происходило в следующей хронологии:
1976 - Советский президиум издал указ про «День работников автотранспорта» — данный документ был ответом на обращение многих граждан, выразивших сожаление о том, что профессиональный праздник у них не предусмотрен.
1980 - Подписан специальный указ про «Праздничные и памятные дни» — про торжество, учрежденное четырьмя годами ранее.
1996 - День автомобилиста объединили с праздником дорожников – в итоге те, кто контролировал состояние дорог и те, кто по ним ездил, отмечали торжество в один день.
2000 - Идея, рассмотренная четырьмя годами ранее, признана неудачной, поэтому дорожникам отдали предпоследнее воскресение октября, а вот представителям водителям оставили последнее.
2012 - Шоферов объединяют с представителями общественного транспорта, тогда и учрежден праздник, который на просторах постсоветского пространства по сей день известен повсеместно, как тот самый День автомобилиста.
Такая долгая история привела к тому, что каждый, кто имеет собственный автотранспорт и периодически колесит по просторам автомагистралей, заслуживает право отмечать свой профессиональный праздник во втором месяце осени.
КАК ПРАЗДНУЮТ
Сегодня в День автомобилиста каждого шофера поздравляют. Виновники торжества в последнее воскресение октября не обделены внимание близких. Кроме того, водителей поздравляет начальство, политики, а также местные чиновники. В транспортных организациях празднику уделяют максимум внимания. Там для специалистов организовывают концерты. Лучших сотрудников награждают премиями, дипломами, почетными грамотами. Хоть праздник и стал народным, по его случаю устраивают незабываемое торжество.
Во многих городах организовывают масштабные парады автомобилей в стиле ретро. Помимо того, можно наблюдать различные автопробеги. Для виновников торжества ежегодно устраивают конкурсы на показательно лучшее оснащение или тюнинг автомобиля. Там же, где есть возможность, предусматривается организация скоростных автомобильных заездов и даже гонок.
В последнее время в День шофера нередко устраиваются различные выставки. На них каждый желающий может ознакомиться с машинами, особенностями их устройства, с базовыми принципами работы и с историей автопрома.