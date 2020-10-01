Президент Молдовы выступил за отказ от перевода часов два раза в год.
– Молдова вновь перешла на зимнее время. Знаю, что многие наши люди устали от перевода стрелок два раза в год.
К тому же среди бывших советских республик только Молдова и Украина сохранили такой порядок, а Европейский Союз в марте 2021 года в последний раз перейдет на летнее время и прекратит эту практику, - отметил Игорь Додон в соцсетях, передает bloknot-moldova.md.
По его словам, аналогичный шаг может предпринять и Украина.
– Считаю, что Молдова должна поступить аналогичным образом, поэтому заявляю о намерении выдвинуть соответствующий законопроект в Парламенте, чтобы мы в марте следующего года перешли на летнее время и больше ничего не меняли, - написал президент.