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Игорь Додон выступил за отказ от перевода стрелок часов

Игорь Додон выступил за отказ от перевода стрелок часов

Президент Молдовы выступил за отказ от перевода часов два раза в год.

– Молдова вновь перешла на зимнее время. Знаю, что многие наши люди устали от перевода стрелок два раза в год.

К тому же среди бывших советских республик только Молдова и Украина сохранили такой порядок, а Европейский Союз в марте 2021 года в последний раз перейдет на летнее время и прекратит эту практику, - отметил Игорь Додон в соцсетях, передает bloknot-moldova.md.

По его словам, аналогичный шаг может предпринять и Украина.

– Считаю, что Молдова должна поступить аналогичным образом, поэтому заявляю о намерении выдвинуть соответствующий законопроект в Парламенте, чтобы мы в марте следующего года перешли на летнее время и больше ничего не меняли, - написал президент.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 05:54
  • DTV
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