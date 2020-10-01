Одним из главных осенних вопросов является утилизация опавшей листвы. В городской черте, в микрорайонах, застроенных многоэтажными домами, смёт и сухие листья убирают сотрудники предприятия «Спецавтохозяйство». Мусор вывозится на полигоны, отведённые специально для этих целей.
Сложнее ситуация обстоит в частном секторе, многие жители которого не готовы оплачивать вывоз листьев. Поэтому некоторые сжигают листву, хотя это категорически запрещено законом, отмечают в Государственной службе экологического контроля и охраны окружающей среды, пишет novostipmr.com.
Для граждан за подобное правонарушение предусмотрено административное наказание по ст. 6.22 КоАП ПМР «Нарушение правил благоустройства городов и других населённых пунктов». За сжигание листвы владельцы участков могут заплатить от 368 до 1104 рублей. Сумма штрафа для должностных лиц значительно выше – от 1840 до 3680 рублей.
По словам специалистов, использовать сухие листья на своих участках можно с пользой. Опавшая листва является отличным органическим удобрением.
«В составе опавших листьев уже нет питательных компонентов, но содержится большое количество клетчатки и некоторых микроэлементов (фосфора, азота, магния, серы, кальция, калия и железа). При правильном использовании листвы можно улучшить структуру грунта, а также увеличить плодородие земли в огороде и саду», - говорят экологи. novostipmr.com