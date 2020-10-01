На все пять вопросов президента Украины большинство опрошенных ответили положительно. Мнения по Донбассу разделились.
Во время опроса, который по инициативе Владимира Зеленского был проведен во время местных выборов, украинцы ответили на все пять вопросов положительно. Данные экзитпола обнародовала социологическая группа Рейтинг, пишет korrespondent.net.
Мнения по поводу свободной экономической зоны на Донбассе разделились.
Ответы по данным опроса распределились следующим образом:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? За - 81%, против - 16% - Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? За - 45%, против - 43%. - Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? За - 95%, против - 4%. - Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелобольных? За - 70%, против - 24%. - Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? За - 78%, против - 13%.
Экзитпол был проведен социологической группой Рейтинг на 400 избирательных участках.
Данные экзитполов опроса от Зеленского. Инфографика: социологическая группа Рейтинг
Ранее были опубликованы первые данные экзитполов в Киеве. Также опубликованы данные экзитполов в Одессе и Харькове. korrespondent.net