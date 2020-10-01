Dnestr.TV

 
0

Украинцы ответили на пять вопросов Зеленского

Украинцы ответили на пять вопросов Зеленского

На все пять вопросов президента Украины большинство опрошенных ответили положительно. Мнения по Донбассу разделились.

Во время опроса, который по инициативе Владимира Зеленского был проведен во время местных выборов, украинцы ответили на все пять вопросов положительно. Данные экзитпола обнародовала социологическая группа Рейтинг, пишет korrespondent.net.

Мнения по поводу свободной экономической зоны на Донбассе разделились.

Ответы по данным опроса распределились следующим образом:

- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? За - 81%, против - 16%
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? За - 45%, против - 43%.
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? За - 95%, против - 4%.
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелобольных? За - 70%, против - 24%.
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? За - 78%, против - 13%.

Экзитпол был проведен социологической группой Рейтинг на 400 избирательных участках.

Украинцы ответили на пять вопросов Зеленского
Данные экзитполов опроса от Зеленского. Инфографика: социологическая группа Рейтинг

Ранее были опубликованы первые данные экзитполов в Киеве. Также опубликованы данные экзитполов в Одессе и Харькове.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Льготный проезд с перебоями
  • Молдова перед выбором
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Днестровск официально утратил статус «города»
  • Льготный проезд с перебоями
  • Молдова перед выбором
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна