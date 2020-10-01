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Российская биатлонистка Алена Иванова перейдет в сборную Молдовы

Российская биатлонистка Алена Иванова перейдет в сборную Молдовы

Российская биатлонистка Алена Иванова собирается продолжить карьеру в сборной Молдовы. Об этом сообщили в Федерации биатлона Молдовы.

Ивановой 4 октября исполнилось 26 лет, она является мастером спорта, серебряным призером чемпионата России 2017 года в эстафете.

В федерации отметили, что Иванова должна получить молдавское гражданство до конца года. Ожидается, что за новую сборную она сможет выступить на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в феврале 2021 года в словенской Поклюке, передает ТАСС.

Ивановой не требуется разрешение на переход от Союза биатлонистов России (СБР), поскольку она не привлекалась к выступлению за сборную страны на международных соревнованиях.

В начале 2020 года сборную Молдавии пополнили три российских биатлониста - Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус.

tass.ru
  • Вчера, 16:07
  • DTV
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